Así fue la gira de despedida de Tina Turner y su última aparición pública en 2019

"No quiero que la gente venga a un concierto mío y piense que solía ser buena".

Tina Turner quería pasar sus últimos años retirada de la música, descansando después de una agotadora y fulgurosa carrera que la convirtió en una leyenda del rock and roll. Y así lo hizo.

Hacía cuatro años que vivía apartada de la vida pública y 15 desde que cantó por última vez encima de un escenario. Desde entonces se dedicó a cuidar de su salud y a disfrutar de la compañía de su marido. Este miércoles la cantante fallecía a los 83 años en su casa de Suiza a causa de un cáncer intestinal dejando a su paso una herencia musical inmensa. 200 millones de discos vendidos, medio siglo de trayectoria y una presencia arrolladora como ninguna.

Noviembre de 2019: última aparición pública

Su última aparición ante los focos se produjo en noviembre de 2019, cuando asistió al estreno en Broadway del musical sobre su vida, Tina Turner, El Musical. Tenía 79 años.

Necesitó ayuda para caminar pero se mostró entusiasmada porque la obra repasase de inicio a fin su formidable carrera profesional, en la que desafió las numerosas limitaciones que se le pusieron en el camino: la edad, ser mujer o la raza negra.

Tina Turner en la presentación de 'Tina Turner, el musical' // Getty

"Es realmente importante para mí tener la oportunidad de compartir mi historia completa. Este musical no se trata de mi estrellato. Se trata del viaje que hice para llegar allí. Cada noche quiero que el público se lleve del teatro que puedes convertir el veneno en medicina", dijo la cantante en la presentación, donde el elenco se mostró muy emocionado por su presencia.

Gira de despedida en 2008: Tina 50th Anniversary Tour

Tenía 70 años y resultó realmente agotadora, pero también satisfactoria.

Tina Turner había anunciado su retirada profesional en el año 2000, pero todavía le quedaba fuerza para más. Sus seguidores se llevaron una grata sorpresa cuando ocho años después de aquel amago de despedida quiso volver a calzarse los tacones para subirse a un escenario.

La cantante había escuchado el sabio consejo de su amiga Sophia Loren, que la animó a terminar su carrera con una gira por todo lo alto. Fue entonces cuando presentó Tina 50th Anniversary Tour, pero el público no sabía que sería la última.

"Estaba en el show de Armani, en Milán, charlando con Sofía Loren. Le dije que me estaba tomando un respiro. Y ella me dijo ‘por cuánto tiempo’, y yo contesté, ‘oh... siete años’. Y entonces replicó ‘rómpelo, la gente quiere que regreses al trabajo’. Después de los Grammy, cuando regresé a casa en Zurich, la gente se me acercaba en el restaurante, en el servicio, en la calle... En todas partes. Empecé a recibir notas de los fans... Algunas eran tan conmovedoras. Yo guardaba cada papelito... Y de repente había una pila. Llamé a mi manager y le dije 'ha llegado el momento'", relató la cantante en el documental de HBO que repasa su trayectoria.

No fue coser y cantar. Realizó más de 90 actuaciones en 40 ciudades diferentes en menos de seis meses. Más de un millón de espectadores la vieron comerse el escenario. Recorrió Europa, Nortemáerica y recaudó 130 millones de dólares, pero esos frenéticos bailes y su nivel de exigencia convirtieron el tour en auténtico esfuerzo físico.

Ella misma reconoció en una entrevista con Oprah Winfrey que no fue "nada fácil" y que tenía que "descansar todo el día" para poder asumir el show. Contó que se sentía "fatigada de bailar y cantar".

El 5 de mayo de 2009 Tina Turner dio su último concierto en el Sheffield Arena de Inglaterra. Repasó, como era costumbre, éxitos como Proud Mary, River Depp o Montain High para terminar con Be tender with me baby. El público hizo una sonora y larga ovación sin saber que sería la última vez que Turner pisaría un escenario.

Diez años después de aquella inabarcable gira contó cómo la recordaba en una charla con la BBC, donde también explicó por qué decidió retirarse sin previo aviso.

"Hicimos el mejor show, fue realmente maravilloso. Pero al día siguiente, junto a mi marido Erwin y mi cocinero, cogí un avión, respiré profundamente y dije ‘esto es todo, no voy a volver por nada’... Empecé a cantar sobre los 20 años y no he parado de hacerlo hasta los 70. Casi cada noche de mi vida la he pasado en un autobús, en un avión, en un coche, en un hotel. No he tenido vida, a excepción de eso. Realmente me siento muy cansada de cantar y bailar. Quiero estar en casa y ser normal", dijo.

El rock and roll se queda huérfano de madre, pero su leyenda seguirá viva eternamente.