El último y surrealista tuit de Iker Casillas tiene una explicación

Iker Casillas está últimamente muy activo en las redes sociales. Tanto es así que a veces se pasa de frenada y tiene que justificar sus mensajes alegando que le han hackeado la cuenta.

Pocos se creyeron su explicación al "espero que me respeten: soy gay #Feliz Domingo", un tuit que lanzó a tenor de las constantes informaciones que sacan las revistas sobre posibles conquistas. No cabe duda de que al exportero del Real Madrid no le gusta que hablen de su vida privada, pero bromear con una pseudo orientación sexual en el siglo XXI pone de relieve lo ajeno que vive a las problemáticas del colectivo. Ni siquiera pidió disculpas a título personal. Aseguró que le habían hackeado y a otra cosa mariposa.

Así, con Iker Casillas poniendo Twitter patas arriba cada vez que lanza un mensaje y ganando cada vez más seguidores con su nueva faceta de TikToker, cada vez que el futbolista lanza un nuevo tuit surgen gran disparidad de elucubraciones sobre el mensjae.

"Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos", escribía Iker este miércoles de madrugada. La frase, entrecomillada, dejaba entrever que se trataba de una cita de otra persona. Y sabemos de quién.

El conocidísimo streamer Ibai Llanos había publicado exactamanente la misma frase unas horas antes, justo después de que el Leipzig marcasse el segundo gol en su partido contra el Real Madrid, tanto que supuso la derrota del equipo blanco cuando aun faltaban 20 minutos de encuentro.

Una hora después, cerca de las tres de la madrugada, Casillas volvía a la red social del pajarito azul para dar su opinión sobre la situación actual del Real Madrid.