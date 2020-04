Úrsula Corberó publica una impresionante foto de Chino Darín en ropa interior: “Mi Adonis bailarín”

Úrsula Corberó es una de las actrices españoles que más activas se está mostrando en redes sociales durante el confinamiento.

El estreno de la cuarta temporada de La Casa de Papel, el pasado 3 de abril, tiene buena culpa de ello. Pero además de hablar de la exitosa serie, Úrsula comparte con sus más de 18 millones de seguidores en Instagram momentos de su día a día durante el confinamiento, que está pasando en Buenos Aires junto a su pareja Chino Darín.

En su última publicación, la actriz que da vida a Tokio, muestra el escultural cuerpo de su chico vestido únicamente con unos calzoncillos. El actor mantiene una pose con los brazos en alto como si estuviese bailando danza clásica.

"Mi Adonis bailarín", escribe Corberó junto a la imagen que ya acumula más de 1.8 millones de 'me gusta' y supera los 7.000 comentarios.

Entre ellos, el de compañeros de profesión como el "me apasiona" de María Pedraza, o el "en esta foto me maté yo" de Javier Calvo. Pero sin duda el que más reacciones ha generado ha sido el de Ricardo Darín, padre de Chino Darín, con un divertido "La elasticidad heredada. Obvio", que ya acumula más de 6.700 'me gusta'.

Por su parte, Chino también ha compartido bonitas palabras hacia la actriz, como en una de sus últimas publicaciones donde aparece Úrsula en un pequeño ascensor junto a la frase "mi mundo entre 4 paredes", a lo que ella responde un tierno "bebito, yo te cuido".