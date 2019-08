Victoria's Secret ya no celebrará su desfile de lencería por la caída de las ventas y el movimiento Me Too

Los ángeles de Victoria's Secret ya no volarán más sobre unas de las pasarelas más conocidas del mundo. La firma de lencería acaba de anunciar que no habrá más shows, al menos tal y como los conocíamos.

Mientras el mundo entero se movilizaba para frenar la cultura machista que impera en mundos como el de la industria cinematográfica, las modelos de Victoria's Secret seguían contoneando sus alas por la pasarela y tirando besos a cámara. Una imagen que choca de pleno con el sentir feminista de los millones de mujeres que se han movilizado en días como el 8 de marzo en decenas de rincones del mundo.

Así, el cambio de paradigma que se vive desde el nacimiento del movimiento 'Me Too' en EEUU o el caso de La Manada en España ha provocado que Victoria's Secret cambie su estrategia publicitaria para vender lencería. Las modelos, muchas con restrictivas dietas y jornadas intensivas de gimnasio a sus espaldas, ya no desfilarán en el show televisivo que se venía retransmitiendo hace años. Los bajos índices de audiencia de los últimos años han sido también determinantes.

Ha sido la modelo australiana Shanina Shaik la que ha desvelado la noticia de esta cancelación. "Lamentablemente, el desfile de Victoria's Secret no tendrá lugar este año. Es algo a lo que no estoy acostumbrada porque todos los años por estas fechas me estoy preparando como un ángel", decía la modelo en una entrevista para el Daily Telegraph.

Los desfiles de Victoria's Secret se celebran desde 1995, alcanzado cuotas altísimas de audiencia en pleno prime time. Sin embargo, estos datos se han desplomado en los últimos años. La edición pasada solo vieron el desfile 3 millones de personas (el peor dato de su historia) y las ventas también caen. En 2018 la firma perdió un 50% de su valor.

Adriana Lima, que ha sido modelo de la marca durante años, aseguró que no volvería a quitarse "la ropa por una causa vacía"."Estoy cansada de las imposiciones; nosotras, como mujeres, no deberíamos continuar viviendo en un mundo con tales valores superficiales. No es justo para nosotras, y más allá de la justicia, es insano física y mentalmente cómo la sociedad nos impone cómo debemos ser", explicaba.