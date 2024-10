La vida privada de Esther Arroyo: su accidente con Ana Torroja, su experiencia como Miss España y su marido

Esther Arroyo, cuyo nombre completo es María Esther Julia Arroyo Bermúdez, es gaditana y tiene 56 años. Tras saltar a la fama como Miss España a principios de los 90, continúo su trayectoria profesional principalmente en programas de televisión como Homo Zapping o Tu cara me suena, donde fue concursante en la edición de 2016-2017.

Esther Arroyo, la "anti Miss"

Esther Arroyo fue elegida Miss España en 1990, durante la celebración de una gala ubicada en Maliaño (Cantabria). Pero, lejos de lo que podría parecer, esta noticia no supuso un enorme cambio en su vida a corto plazo.

A principios de 2024, Esther Arroyo se sinceró sobre su experiencia como Miss España en una entrevista para El Español, donde aseguró que "fue una experiencia muy divertida", pero que tampoco la hizo tan famosa: "Cuando acabó mi año de Miss España, estuve trabajando en la discoteca Archy poniendo copas. Alquilé la barra de un bar y ponía copas", confesó.

Aunque Esther Arroyo no tenía intención de presentarse al certamen, finalmente fue la ganadora, aunque eso no la convirtió en una marioneta: "Me llamaban la anti Miss, porque yo venía ya con un carácter y una personalidad. [...] Estabas un año un poco a lo que te dijera la organización, aunque conmigo no podían".

Esther Arroyo en 1990 | Gtres

Su accidente con Ana Torroja

El 10 de octubre de 2008, Esther Arroyo tuvo un brutal accidente de tráfico en Cádiz que supuso el episodio más dramático de su vida. La actriz viajaba junto a otras tres personas: su pareja que conducía el vehículo, la cantante Ana Torroja y otro amigo que murió en el acto.

Su coche colisionó con una furgoneta y Esther fue la superviviente que se llevó la peor parte: "Me explotaron los huesos porque la rueda del coche impactó contra mi pierna", contó Esther. "He estado mucho tiempo sin hacer vida normal. Me daban unos dolores en las piernas que me tenía que tirar al suelo", reveló.

La presentadora de televisión sufrió una rotura de tibia y peroné, y tuvo que enfrentarse a duros procesos de rehabilitación médica durante muchos años. De hecho, en 2023 tuvo que ser operada de urgencia: "Estoy feliz y con salud, a pesar de que este verano me tuvieron que operar de urgencia de un tema, y vieron que tenían que arreglarme algo que vieron a consecuencia de aquello. Pero afortunadamente estoy mucho mejor que hace 15 años, así me lo dijeron los médicos", confesó.

Su marido Antonio Navajas

Esther Arroyo tiene dos hijos, el primero de ellos con Francisco Mayor. Se llama Frank Mayor y tiene 31 años. Tres años después de su nacimiento, la actriz se casó con José Gregorio Faría Ojeda, Míster Venezuela en 1996. Poco después, en 2003, se casó de nuevo con su actual marido: Antonio Navajas.

Esther Arroyo y Antonio Navajas en 2010 | Gtres

Con él comparte una hija, Ainoa, de 17 años. Fue él quien conducía el coche del accidente, el cual les llevó a perder su vivienda por desahucio después de que su indemnización económica se viera mermada.