Todo sobre Javi Cantero: quién es su padre, su edad y su éxito con 'Y cuanto más acelero'

Te interesa Así es el actor Víctor Clavijo: sus primeros papeles y su ruptura con la hija de Beatriz Carvajal

Javi Cantero nació el 11 de abril de 1983 en Madrid. Tiene 41 años y sus padres son Concha Olmedillo y el mítico cantante El Fary. Fue él quien descubrió el potencial de su hijo como cantante cuando tenía 16 años, mientras le escuchó cantar en su habitación.

Al poco tiempo, El Fary celebró una tocata con su guitarrista, conocido como Remolino, donde confirmó el gran talento musical de Javi. De ahí que decidiera contactar al productor Paco Ortega para preparar el álbum debut del joven, Javi Cantero, el cual vio la luz en 2001.

Desde entonces, el cantante ha publicado un total de cinco discos, el último de ellos de 2018. Pardao es su último sencillo, y ahora está trabajando en el lanzamiento de su próximo álbum de estudio, cuyo primer sencillo será Al compás de los vientos.

Hijo de El Fary

Javi Cantero nunca ha tenido ningún problema con que le relacionen con su padre. "Me recuerdan como 'el hijo de El Fary' y me encanta, porque es lo que soy y estoy orgulloso", dijo en una entrevista con El Mundo de 2020.

El Fary murió en 2007, y ese año Javi decidió detener el lanzamiento de nueva música que tenía preparado. "Yo no tenía ánimos, ni tampoco quería sacar un disco cuando mi padre había fallecido. No quería que me pudieran decir 'este aprovecha el tirón'. En ese aspecto, sí pensé un poco más en la gente que en lo que de verdad quería", reconoció.

Javi Cantero con sus padres, El Fary y Concha Olmedillo, en 2002 | Gtres

Preguntado si se siente presionado por intentar estar a la altura de El Fary, él lo tiene claro. "Yo no lo siento como una presión. Al revés, siento que siempre ha sido una ayuda y una alegría haber aprendido de un genio y un fenómeno como mi padre", dijo.

Sobre El Fary como artista, Javi Cantero solo tiene buenas palabras: "Él tenía muchísimas virtudes. Tenía esa luz tan propia y tan especial... Era una persona bondadosa, simpática. Y me imagino que alguna cosita habré sacado de él. Lo echo muchísimo de menos. Sobre todo, el poder estar con él. Y por más que pasa el tiempo, no olvido".

'Y cuanto más acelero', su mayor éxito musical

"Y cuanto más acelero, más calentito me pongo"... El tema más popular de Javi Cantero es, sin duda, Y cuanto más acelero. La canción, incluida en su primer disco, está compuesta por el sevillano José Antonio Benítez.

Han pasado 24 años desde el estreno de la canción, y el músico hace un balance muy positivo de su carrera desde entonces. "Me siento privilegiado de poder vivir de la música, compartir mis canciones y cantar en directo. Todo lo que me tenga pegado a la música es lo mejor del mundo", dijo para El Mundo.

Además, asegura que no le preocupa que el público le recuerde mayoritariamente por Y cuanto más acelero, como tampoco le importa que le vinculen con su padre. "No, ¡qué va! No me molesta para nada que me recuerden como 'el de la moto'", reconoció entonces.