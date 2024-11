La vida sentimental de Jorge Martín: su novia María Monfort y su anterior pareja

Jorge Martín ha cumplido su sueño de convertirse en el campeón del mundo de MotoGP este noviembre de 2024. Y no lo ha tenido fácil, ya que el deportista y su familia tuvieron que esforzarse mucho por profesionalizar al joven, que se interesó por las motos desde pequeño gracias a su padre Ángel Martín, que era piloto aficionado y enseñó a Jorge Martín todas las bondades de las carreras. Con seis años, le regalaron una moto de juguete y no tardó mucho en pedir una de verdad.

Sin embargo, a medida que crecía, los gastos también eran mayores. Martín viene de una familia modesta a la que le costó mucho hacer frente a los altos precios de las motocicletas. "Es evidente que si tu hijo no tiene talento, no vale la pena intentarlo. Es evidente que si hubiésemos tenido dinero, todo hubiera sido más fácil. Y, sí, al final el factor suerte cuenta mucho y deben alinearse todos los planetas para que, al final, tengas un campeón en casa", contó a los medios su madre Susana Almoguera.

Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP | Gtres

Quién es María Monfort, la novia actual de Jorge Martín

Jorge Martín mantiene una relación con la influencer María Monfort desde principios de 2023, por lo que llevan casi dos años juntos. Todo el mundo pudo comprobar el amor que se tienen ambos cuando el deportista quiso celebrar haberse convertido en campeón del mundo de MotoGP dándole un emotivo abrazo y un beso a su novia, después de abrazar a sus padres y su abuela.

Por supuesto, la celebración no se quedó ahí, y Jorge Martín decidió irse de escapada el fin de semana del 22 de noviembre con su pareja y varios amigos a la localidad de Haro (La Rioja), con quienes celebró su gran triunfo durante unos días seguramente marcados por la fiesta, el amor pasional y el cariño de sus amistades.

Aunque no se sabe cómo se conocieron Jorge y María, sí es pública la familia de la influencer, que reúne más de cien mil seguidores en Instagram. Así, María Monfort es hija del empresario inmobiliario vasco Alejandro Monfort y de Carmen Matutes, una de las mujeres españolas más poderosas. Su abuelo por parte de madre es Abel Matutes, que fue ministro de Asuntos Exteriores cuando José María Aznar gobernaba el país y que ahora hace negocios inmobiliarios.

Así, María Monfort nació en Ibiza, aunque se trasladó a Madrid y posteriormente a Bristol (Inglaterra), donde estudió en el internado para niñas Badminton School junto a su hermana mayor Lydia. A sus 22 años, actualmente es estudiante de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en el Instituto de Empresa, mientras desarrolla su carrera como influencer en redes sociales.

María Monfort y Jorge Martín en junio de 2024 | Gtres

El 19 de noviembre de 2023, antes de que Jorge Martín disputara la última carrera para proclamarse campeón o subcampeón, María Monfort le dedicó una carta abierta publicada en su perfil de Instagram, donde aseguraba que el deportista es "el mayor de los premios" para todas las personas que le rodean.

"Hoy ha sido de los días que más orgullo he sentido por alguien en mi vida. Profesionalmente, llevas demostrando toda la temporada el gran campeón que eres, pero precisamente hoy también lo has demostrado personalmente (cosa que algunos ya teníamos la suerte de saberlo). Has demostrado una fortaleza mental que pocos tienen, y sobre todo una manera de afrontar sucesos que no están en tus manos de la manera más positiva y contingente que jamás habría imaginado", escribió Monfort en un post con más de 80 mil me gustas.

Y añadió: "Cada día somos ambos los que aprendemos cosas nuevas el uno del otro; sin embargo, hoy me he dado cuenta de que me queda mucho por aprender. Sea cual sea el resultado después de Valencia, debes estar seguro de que a ninguno de los que te hemos acompañado en esto nos va a importar que el puesto sea el 1 o el 2, eres un campeón de los pies a la cabeza, un ejemplo para todo el que te rodea, y solo con lo que nos has hecho vivir este año a todos, ya hemos ganado, tenernos es el mayor de los premios", dijo antes de terminar con un emoticono de un corazón.

La anterior relación de Jorge Martín con Anabel Hernández

Antes de iniciar su romance con María Monfort, Jorge Martín mantuvo una larga relación con la también influencer Anabel Hernández, conocida por participar en Mujeres, hombres y viceversa. Su romance se quebró hace un par de años y ambos mantienen en la actualidad una relación con otras personas. El motivo de su ruptura se desconoce, así como la fecha exacta de su separación.

Sí se sabe que Anabel Hernández sale en la actualidad con otro deportista: Patricio Gabarrón Gil, futbolista y defensa en la S. S. Lazio conocido como Patric. Es habitual verles juntos en fotografías de Anabel, quien comparte momentos de su vida con sus más de 370 mil seguidores en Instagram.

Más allá de las redes sociales, la influencer hace negocios con un centro de entrenamiento personal y fisioterapia y con una línea de trajes de baño. Además, forma parte de Nickname, una de las agencias de influencers más importantes de España que trabaja con rostros conocidos como Marina Rivers.