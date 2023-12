Jorge Martín, de cerca: su humilde infancia, sus padres, su hermano Javier y su novia María

Ser subcampeón del mundo de MotoGP no es poca cosa. El madrileño Jorge Martín puede presumir de ser uno de los pocos corredores españoles que ha ganado este título, aunque él es el campeón vigente, ya que lo ha conseguido este 2023.

A sus 25 años, el joven se suma a una lista de genios de la motocicleta como Ángel Nieto, Marc Márquez o Jorge Lorenzo. Tras la estrella, hay un deportista que sufrió mucho para poder permitirse su sueño y que cuenta con el apoyo de su familia en el ascenso a la cima.

Repasamos el lado más personal y familiar de Jorge.

Ángel y Susana, los padres de Jorge Martín

Jorge Martín se empezó a interesar por las motos del mismo modo que le pasan a muchos deportistas, por la influencia de su familia. Ángel Martín, su padre, era piloto aficionado y enseñó al pequeño todas las bondades de las carreras. Con seis años, le regalaron una moto de juguete y no tardó demasiado en pedir una de verdad.

Su progenitor también había corrido, aunque en su caso a nivel hobby: "Corrió a nivel amateur, en el RACE, llegó a correr alguna con gente que estuvo en el Campeonato de España, pero era su hobbie y su pasión. Yo lo heredé", dijo para Marca. De hecho, utiliza el número 88 en honor suyo porque era el mismo que usaba: "Lo llevo porque a mi padre en su segunda o tercera carrera le tocó el 88. Le gustó y ya lo dejó y cuando yo empecé lo heredé".

Han pasado los años y su padre Ángel es la mano derecha de Jorge, trabajando incluso como su asistente personal y se asegura que todo su equipo esté preparado. En una entrevista con Red Bull, confesó que prefería trabajar con él a con un amigo: "Puede que un amigo o un compañero no siempre te diga lo que no quieres oír, mientras que mi padre siempre me lo va a decir. Me mantiene con los pies en el suelo, así que al final todo es positivo".

Jorge se crio en la urbanización Club de Campo, situada en la primera curva del Circuito de Jarama y desde pequeño oía el ruido de las carreras. "Me acuerdo de los sábados, cuando yo todavía ni corría, se oía lo que para mí era música celestial, el ruido de las motos. Iba con mi padre a ver las tandas, señaló. "Además de su padre, el madrileño se ha sentido muy acompañado de su madre Susana Almoguera, que no se pierde las carreras de su pequeño.

Javier Martín, el hermano pequeño de Jorge

La familia la completa su hermano pequeño Javier (15 años), que también ha confesado su interés por las motos. No se sabe mucho de él porque han optado por mantener un perfil más discreto para protegerlo.

Como anécdota, sí reveló que durante un torneo le prometió que si ganaba le daría su reloj: "Dejamos al ‘peque’, a mi hermano Javier en Valencia, con el resto de la familia. El sábado, tras conseguir la 11ª ‘pole positions’ de la temporada, llamé a Javier y le dije ‘el reloj es tuyo, chaval’. Y se llevó un alegrón, ¡menudo pájaro!".

La dura infancia de Jorge Martín

Sus padres Ángel y Susana tuvieron que esforzarse mucho para poder mantener el sueño de Jorge, ya que era bastante caro hacer frente al precio de las motocicletas. En una charla con medios, su madre reivindicó el esfuerzo que hicieron para ayudarlo: "Es evidente que si tu hijo no tiene talento, no vale la pena intentarlo. Es evidente que si hubiésemos tenido dinero, todo hubiera sido más fácil. Y, sí, al final el factor suerte cuenta mucho y deben alinearse todos los planetas para que, al final, tengas un campeón en casa".

En 2012, cuando el joven llevaba ya años corriendo, sus padres perdieron el trabajo y empezaran a preguntarse si podrían seguir ayudando.

"Somos una familia modesta y cuando, de repente, te piden 200.000 euros para poder correr, ves que te vas a tener que ir a casa sin poder cumplir tu sueño, que no es ser campeón sino poder competir, correr en moto".

Quién es María Monfort, la novia de Jorge

El madrileño mantiene una relación con una influencer de Ibiza llamada María Monfort.

Los dos presumen mucho en redes sociales y son abundantes las imágenes que comparten, como por ejemplo una preciosa carta que ella le dedicó a mediados de noviembre.

"En la primera foto, la que te miro, se me ve con claridad la admiración que siento hacia ti, y eso que esta foto fue sacada antes de lo que ha pasado hoy, es decir, esta admiración no viene de ahora. Sin embargo, hoy ha sido de los días que más orgullo he sentido por alguien en mi vida", comienza María.

"Profesionalmente llevas demostrando toda la temporada el gran campeón que eres, pero precisamente hoy, también lo has demostrado personalmente (cosa que algunos ya teníamos la suerte de saberlo). Has demostrado una fortaleza mental que pocos tienen, y sobre todo una manera de afrontar sucesos que no están en tus manos de la manera más positiva y contingente que jamás habría imaginado. Cada día somos ambos los que aprendemos cosas nuevas el uno del otro, sin embargo hoy me he dado cuenta de que me queda mucho por aprender".

Y cierra: "Sea cual sea el resultado después de valencia, debes estar seguro de que a ninguno de los que te hemos acompañado en esto nos va a importar que el puesto sea el 1 o el 2, eres un campeón de los pies a la cabeza, un ejemplo para todo el que te rodea, y solo con lo que nos has hecho vivir este año a todos, ya hemos ganado, tenernos es el mayor de los premios".

Un triunfador personal y profesionalmente.