El vídeo con el que Tania Llasera demuestra por qué es necesario una unificación de tallas

Hace unos días, la presentadora Tania Llasera utilizó su perfil de Instagram para darle un toque de atención a Amancio Ortega y mostrar que hay un problema con las tallas de Inditex.

Llasera publicó unos stories en los que contaba: "¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL? Vale que hace unos años no me cabía nada y llevo cinco años sin pisar tu tienda de Zara. Nada me cabía y me enfadé porque dije: "Tampoco estoy para que no me quepa nada de Zara". Y ahora me cabe pero soy la talla más grande que hay".

La presentadora continuó la queja y publicó un post en su Instagram en el que exigía revisar el tallaje de las prendas de las diversas tiendas.

"Queja del día en mis stories sobre las tallas en Zara... a ver si os ponéis las pilas con el tema Amancio te lo pido POR FAVOR", escribía en su Instagram.

Su mensaje ha tenido una gran repercusión y ha decidido hacer un directo explicando las razones por las que comenzó con esta queja y para demostrar cómo cambian las tallas de una tienda a otra.

También aprovechó para denunciar que la sociedad en general es gordofóbica, que la gordofobia existe queramos o no queramos. "Me parece una vergüenza que las tallas grandes solo se vendan en Internet, cómo escondiéndonos. ¿Por qué con una XXXL no puedo entrar en una tienda y que algo me quepa?, con la ilusión que hace", contaba en el directo.

Además dejaba claro que para ella no supone un problema porque ya se quiere tal cual es, pero hay que tener cuidado con este tipo de cosas por la gente joven. "A mi no me preocupa, no me veo ni más ni menos bella, porque la belleza es una actitud, un estado mental y lo más importante es tener salud, no el físico". "Me ha parecido una vergüenza para la gente joven. Los trastornos alimenticios no vienen solo por esto, pero desde luego esto no ayuda", continuaba relatando.

En el directo Llasera mostró cinco pantalones de diferentes tiendas, con diferentes tallajes pero todos ellos le van bien y los usa. De esta manera pedía una unificación de tallas igual que ocurre con los zapatos, ya que un 38 de pie es, por lo general, esa talla en cualquier tienda.