Tania Llasera carga contra Amancio Ortega por lo que le ha pasado al comprar en Zara: "No tenéis vergüenza"

Tania Llasera es una de las muchas mujeres conocidas en España que reivindican los cuerpos reales en redes sociales. Es habitual que la presentadora haga este tipo de publicaciones, pero esta vez ha ido un paso más allá y ha mostrado su enfado con el imperio Inditex.

Todo ha ocurrido cuando ha entrado en una tienda de Zara para comprarse unos vaqueros, y ha visto que la única talla que le cabía era la más grande.

"¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL? Vale que hace años no me cabía nada y llevo cinco años sin pisar tu tienda de Zara. Porque nada me cabía y me enfadé porque dije 'Tampoco estoy para que no me quepa nada de Zara'. Y ahora me cabe pero soy la talla más grande que hay", ha empezado explicando en un vídeo a través de Instagram Stories, mostrando cómo lo quedan los vaqueros.

"¿En qué mundo cabe? Que estamos creando problemas a la gente joven. Porque tienen un cuerpo perfectamente normativo y tienen que comprar una XL. ¡Una XL! No tenéis vergüenza. No me parece normal", ha concluido visiblemente molesta.

Además, Tania ha publicado un post "fijo" en Instagram mencionando a la firma de ropa para volver a denunciar el tema del tallaje: "Queja del día en mis stories sobre las tallas en @zara…a ver si os ponéis las pilas con el tema Amancio te lo pido POR FAVOR".

Una publicación que rápidamente se ha llenado de comentarios de otras mujeres que habían vivido experiencias similares a la hora de comprar ropa.

"Gracias, aquí una mujer normal.. con la XL y que sabe perfectamente que es una talla irreal", "No hay derecho a lo que Zara hace. Tallas reales para mujeres reales, por favor", "Se pasan por el forro el tallaje. Y muchas otras cosas. El caso es que, a veces, no entiendo de dónde viene tanto éxito" o "Qué razón tienes!!! Vergonzoso es.. Es un tema más serio de lo que parece"; son algunos de los muchos mensajes que pueden leerse.