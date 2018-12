El villancico más siniestro nos lo regala este año Britney Spears

La cantante Britney Spears ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram cantando un villancico y la verdad es que no sabemos qué pensar de este ¿despropósito?.

Los filtros de Instagram le gustan a prácticamente todo el mundo y la verdad es que es difícil conseguir un mal resultado porque siempre quedan bien. Sin embargo, el vídeo de Britney Spears cantando el clásico villancico White Christmas de Frank Sinatra ha dejado a sus seguidores un tanto descolocados.

Lo que más ha llamado la atención de sus fans es la particular manera que tiene Britney de entonar, cambiando de graves a agudos en un segundo, gorgoritos incluidos. Y no, no es cosa del "cambiador de voz" del filtro del reno es que el vídeo es más siniestro de lo que parece... ¡Atento a los cuernos en la barbilla! 😂