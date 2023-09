'What Happens Later', segunda película que cambia su fecha de estreno para no coincidir con el documental de Taylor Swift

Taylor Swift en The Eras Tour | Getty

Segundo estreno modificado para no coincidir con la película de Taylor Swift.

El documental de la gira de Taylor SwiftThe Eras Tour, que llega a los cines norteamericanos el próximo 13 de octubre, ha provocado que dos películas cambien sus fechas para no coincidir con la artista, que en las primeras 24 horas de preventa recaudó 26 millones de dólares.

Un récord que supera el de éxitos cinematográficos tan conocidos como Spiderman: No Way Home, que en su primer día recaudió 10 millones de euros menos. Esto convierte a The Eras Tour Filmen una de las películas más taquilleras, aun a la espera de la recaudación una vez esté disponible en los cines.

Con estos datos sobre la mesa, no extraña que otros proyectos hayan preferido apartarse para no coincidir con la marea swiftie. La primera película que hiz este movimiento fue The Exorcist: Believer, que finalmente llegará a la gran pantalla el 6 de octubre, una semana antes de lo que estaba previsto.

El segundo largometraje que estaba fechado para el 13 de octubre es What Happens Later, que suponía el regreso de la mítica actriz Meg Ryan a las comedias románticas.

Tras el cambio en la cartelera, la película llegará a los cines tres semanas después, el 3 de noviembre.

El tráiler de lo que se podrá ver en la gran pantalla ronda los tres millones de visualizaciones en solo tres días.