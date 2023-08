Aitana explica por qué no pudo parar de llorar en el concierto de Taylor Swift en México

Aitana no paró de llorar en el concierto de Taylor Swiften México. La cantante catalana aprovechó que su reciente visita al país coincidía con las fechas de la artista estadounidense en el Foro Sol de CDMX para disfrutar en directo de The Eras Tour.

"DE LAS MEJORES NOCHESSSSSSS D MI VIDITAAAA", escribió la intérprete de Las Babys en su perfil de Instagram al compartir varias imágenes del show, incluido un vídeo en el que se le ve llorando sin parar.

Sobre esta lágrimas (y sobre el concierto), ha hablado en una rueda de prensa en la que ha contado que es seguidora de la artista de la artista desde que tenía 11 años. "Me gusta mucho y por primera vez verla en directo, fue como... No paré de llorar. Ya subí una publicación a Instagram llorando porque es que fue así todo el concierto", explicó.

La cantante de 24 años confesó también que "Taylor es una referencia" y lo es desde que es una niña. "Desde que tengo 11 años... Cuando me hice Messenger recuerdo ponerme de foto de perfil a Taylor en su primer álbum, sobre todo porque al principio me parecía superguapa, luego ya empecé a escuchar sus canciones y me enamoré de sus canciones. Me gusta mucho", añadió la intérprete, que en la gala 8 de OT 2017 tuvo la oportunidad de cantar con sus compañeros Shake It Off.

Aitana ahondó en esta entrevista en sus orígenes como fan de Taylor Swift, aunque lo cierto es que no es ningún secreto para sus fans. En la entrevista que hizo en el podcastLa Pija y La Quinqui se declaró mega swiftie coincidiendo con Carlos Peguer y Mariang.