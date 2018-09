Will Smith celebra su 50 cumpleaños saltando al vacío desde un helicóptero

Desde que Will Smith se ha aficionado a su nueva faceta "youtuber" no deja de sorprendernos con los vídeos de su canal. Pero esta vez no ha tirado del humor que le caracteriza para protagonizar algún sketch divertido, si no que nos ha puesto a todos la adrenalina a tope viendo lo que ha hecho para celebrar su 50 cumpleaños.

El actor convocó a sus familiares y amigos en el Gran Cañón del Colorado para que presenciaran una de sus grandes locuras: saltar al vacío desde un helicóptero. De esta manera Will sobrevolaba el espectacular paisaje para practicar el heli-jump, una versión más arriesgada que el 'puenting' ya que no hay una base sólida desde donde saltar, sino que la cuerda elástica depende de un helicóptero.

En el emocionante vídeo vemos como el artista se pone bastante serio minutos antes de atreverse a lanzarse al vacío. ¡Y no es para menos! Ya que el salto es completamente espectacular y si nos transmite a nosotros un subidón de adrenalina al verlo, no queremos imaginarnos cómo se sentía él en ese momento.