Will Smith se disculpa con Chris Rock tras abofetearlo: "Decepcionar a la gente es mi trauma central"

Ya han pasado cuatro meses desde una gala de Los Oscar que se recordará como la edición en la que Will Smith abofeteó a Chris Rock tras hacer un chiste ofensivo sobre la alopecia de su mujer Jada Pinkett. Desde mismo instante, el mundo se posicionó a favor o en contra del actor tras su cuestionable acto en defensa de su esposa.

Cuatro meses después del alboroto causado por el actor, ha compartido un vídeo pidiendo perdón por todo lo sucedido. "Solo es un minuto… en los últimos meses he estado reflexionando mucho y haciendo trabajo personal", ha comenzado Smith, que está sentado frente a una cámara y ha respondido a algunas preguntas que le hicieron tras la polémica bofetada.

"En ese momento estaba conmocionado. Está todo borroso. Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me ha llegado es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará". El actor se ha dirigido entonces al humorista: "Así que me disculpo contigo, Chris. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí para cuando estés listo para hablar".

Will Smith pide perdón a los nominados a los Oscar

Del mismo modo, también ha pedido perdón a su familia, y a todos los nominados posteriormente a los Oscar: "Me rompe el corazón haber robado y empañado su momento".

En especial, ha hecho referencia al músico Questlove, que subió después de esto para recoger un premio: "Todavía puedo ver los ojos de Questlove, ya sabes lo que ocurrió con el premio de Questlove… y un ‘lo siento’ no parece suficiente”.

"He pasado los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que ocurrió en ese momento", ha dejado claro el actor.

Y ha desvelado como se siente tras la reacción de lo sucedido: "No puedo entenderlo todo ahora mismo, pero puedo deciros a todos que no hay ninguna parte de mí que piense que fue la forma correcta de actuar. No hay ninguna parte de mí que piense que es la forma óptima de manejar una falta de respeto o un insulto. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda".

El actor aclara que Jada Pinkett no estuvo detrás de esto

Además, ha dejado claro que su mujer, Jada Pinkett Smith no tuvo nada que ver ni le animó a hacerlo: "Jada no tuvo nada que ver. Lo siento, cariño. Quiero pedir perdón a mis hijos y mi familia por la atención que he atraído sobre todos".

Will ha concluido: "Decepcionar a la gente es mi trauma central. Odio cuando decepciono a la gente. Así que me duele psicológica y emocionalmente saber que no he estado a la altura de la imagen e idea que la gente tiene de mí. Estoy profundamente arrepentido y trato de estarlo sin avergonzarme de mí mismo".

"Estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en este mundo. Prometo que podremos volver a ser amigos", ha acabado.