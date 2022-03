La reacción de Jaden Smith tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Oscar

Will Smith, su mujer Jada y sus tres hijos, en la fiesta Vanity Fair posterior a los Oscar // Gtresonline

La 94ª edición de los permios Oscar se ha visto opacada por el momento bofetada protagonizado el actor Will Smith y el cómico Chris Rock, convirtiéndose en lo más destacable de una noche en la que CODA ha ganado la estatuilla a Mejor película y El poder del perro se ha quedado solo con un premio.

Antes de recibir el Oscar a Mejor actor por El Método Williams, el protagonista de la película vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera: Chris Rock hizo una broma de mal gusto sobre el cabello rapado de ada Pinkett Smith, quien sufre un trastorno inmune de alopecia, y Will Smith no toleró la falta de respeto hacia su mujer.

Nada más escucharlo se levantó para subir al escenario y propinarle un bofetón. "Sácate el nombre de mi mujer de tu puta boca", le dijo al volver a su asiento. El momento se pudo ver en directo y no tardó en viralizarse.

La reacción del hijo de Will y Jada

No fueron solo los fans y espectadores quienes se tomaron unos minutos para tuitar acerca del guantazo. Jaden Smith, hijo del matrimonio, quiso dar su opinión sobre la escena en la que sus padres se vieron involucrados durante los Oscar.

‘"Y así es como lo hacemos", tuiteó el joven actor de 23 años en defensa de su padre, dejando leer entre líneas que quien se mete con su familia no se irá de rositas. El tuit de Jaden se viralizó enseguida, dejando también miles de comentarios.

¿Estaba guionizada la agresión?

Lo ocurrido en los Oscar generó un debate simultáneo: ¿es verdad lo ocurrido? ¿Estaba guionizada la agresión?

Todo apunta a que no. Tras la violenta reacción de Will Smith, muchos llegaron a pensar que la bofetada podría ser parte de la gala, pero un tuit publicado por La Academia de Cine de Hollywood hace pensar que, en efecto, el guantazo no estaba en el guion.

“La Academia no aprueba ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”, dice el mensaje.

Pese a ser “uno de los mejores momentos de la noche”, los organizadores de la cita quieren permitir que una agresión de ese calibre eclipse el verdadero motivo de esos premios: una de las noches más mágicas del año donde se celebra el cine.