La premonición de Will Smith antes de la bofetada a Chris Rock en los Oscar 2022

La nueva temporada del programa de entrevistas de David Letterman tiene a Will Smith entre sus protagonistas. El actor habla largo y tendido con el presentador en una charla que se grabó antes de los Oscar de 2022 —antes de la bofetada a Chris Rock— y en la que muchos han visto una premonición.

La frase en cuestión la dijo durante un parte de la entrevista en la que Will cuenta "la experiencia psicológica más infernal" de su vida. Fue cuando decidió probar la ayahuasca, una planta medicinal que utilizan los chamanes de la región amazónica y que genera efectos alucinógenos.

Al probarla, el actor, ganador del Oscar por El método Williams, comenzó a tener alucinaciones. "Empecé a ver cómo mi dinero volaba por los aires. Y mi casa, mi carrera... Y yo intentaba agarrar mi dinero y mi carrera, pero mi vida entera se estaba destruyendo", dice el actor que tras la gala de los Oscar ha visto cómo su carrera se ha puesto en tela de juicio.

El gran miedo de Will Smith

Will Smith se abre en la entrevista con Letterman afirmando: "Ese es mi miedo. Pero estaba ahí, tenía ganas de vomitar y escuchaba una voz que me decía: 'así es la vida'. Y empezaba a gritar y oía a mi hija Willow que me decía llorando: '¡papi, ayúdame!', pero yo no podía verla".

El chamán que le proporcionó la ayahuasca intervino: "Me dijo: 'Tranquilo, relájate, relájate... incorpórate lentamente' y entonces dejaba de preocuparme por el dinero, por mi carrera, por mi casa... y solo quería llegar a Willow. Me tranquilicé, mientras seguía escuchándola gritar y mi dinero desaparecía".

Lo que hizo (y hace también en la entrevista) es cerrar los ojos y respirar profundamente para conseguir relajarse.

El actor terminó este infierno (así describe lo que pasaba en su mente) con una conclusión: "Puedo con cualquier pérdida, puedo con cualquier cosa que salga mal en mi vida, puedo con cualquier cosa de mi matrimonio. Puedo manejar cualquier cosa que la vida tenga para ofrecerme".