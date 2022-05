Chris Rock, sobre la bofetada de WIll Smith: "He recuperado la mayor parte de mi audición"

Chris Rock ha bromeado sobre la bofetada que le dio Will Smith en los Oscar durante su show en el Royal Albert Hall de Londres.

El pasado 26 de febrero, Chris Rock se convirtió en uno de los grandes protagonistas por el bofetón que le dio Will Smith tras hacer una broma nada acertada sobre la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett.

A partir de aquí, todo ha sido un huracán mediático que se está prolongando incluso tres meses después de la ceremonia. Por su parte, Will viajó a la India donde se sometió a un proceso de sanación mientras los rumores de ruptura con su mujer no dejan de producirse.

Por su parte, Jada ya anunció en su programa que su familia se encuentra trabajando en dicha sanación y que hablarán cuando hayan sacado las conclusiones pertinentes.

El otro protagonista de la historia, Chris, se pronunció sobre lo sucedido a finales de marzo durante su espectáculo de stand up Ego Death Tour en Boston (Massachusetts, EE UU). Allí lanzó una pregunta al público provocando las risas de los asistentes: "¿Qué tal ha ido vuestro fin de semana?"

"No tengo un montón de mierda sobre lo que pasó, así que si escuchaste eso, tengo un programa completo que escribí antes de este fin de semana. Todavía estoy procesando lo que pasó. Entonces, en algún momento, hablaré sobre esa mierda. Y será serio y divertido al a vez", reveló arrancando una ovación del público y algunos coros de Fuck, Will (jódete, Will).

Bromea de los sucedido tres meses después

Ahora ha vuelto a recordar el polémico momento también en uno de sus espectáculos, en esta ocasión el que ha dado en el Royal Albert Hall de Londres ante 50.000 personas.

"Estoy bien, si alguien se preguntaba... Recuperé la mayor parte de mi audición", ha bromeado, sin que le hiciese falta dar más detalles sobre lo que se estaba refiriendo.

"La gente espera que hable de tonterías y no lo voy a hacer ahora. Sí eventualmente en Netflix", continuó entre risas, al hilo de otras veces que ha bromeado al respecto asegurando que sólo hablará de lo sucedido si le pagan.