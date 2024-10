Zoë Kravitz y Channing Tatum rompen su relación: las informaciones que apuntan a los motivos de su distanciamiento

Ambos son de las figuras más reconocidas del panorama hollywoodiense. Sin embargo, tras tres años de relación, Zoë Kravitz y Channing Tatum han puesto punto y final a su relación. Todo esto llega poco después del estreno de Parpadea dos veces, film del que Tatum es el personaje principal y Kravitz ha tomado las riendas de este proyecto como directora.

Los actores Zoë Kravitz y Channing Tatum, en septiembre de 2023. | Gtresonline

Tal y como cuenta People, la ex pareja puso punto y final a su relación a finales de la semana pasada. Con un distanciamiento previo, ambos cancelaron sus planes de boda después de comprometerse en octubre de 2023. "No han estado en la misma página y se han distanciado", contaron al medio citado.

Han sido muchos los medios de la prensa del corazón los que han intentado contactar con sus respectivos representantes sin recibir respuesta alguna sobre este asunto.

¿Cuál es el motivo detrás de esta ruptura?

Hay voces que han dado más detalles sobre esta separación. En US Weekly, una fuente cercana al actor de Fly Me To the Moon, confesó que "los planes de boda se avecinaban, pero ninguno de los dos se apresuró a llegar al altar”. Unas declaraciones a los que añade que "la presión sobre ellos" así como la actitud relajada de la pareja hicieron que "repensaran" todo.

Esta relación fluctuó una vez que terminaron la promoción de su última película."Al final, cuando terminó el proyecto, se dieron cuenta de que no tenían objetivos definidos”, señala.

No obstante, esta misma fuente ha revelado que la separación "fue amistosa", aunque "pensando en el futuro, se dieron cuenta de que quizás no hacían buena pareja".

Las primeras imágenes de Zoë Kravitz tras su ruptura

Tal y como recogen las redes sociales y reporta TMZ, lo cierto es que recientemente la actriz ha sido vista en la calle vestida con pantalón largo y gabardina.

Los inicios de su relación

Como cuenta Vanity Fair, la primera toma de contacto entre ellos fue en 2017, cuando trabajaron poniendo voz A la película The Lego Batman Movie, en la que Tatum era Superman y Zoë Catwoman.

Se volvieron a encontrar en 2021 durante el rodaje de Blink Twice, donde la hija de Lenny Kravitz figuraba como directora. Kravitz y Tatum dieron una segunda oportunidad al amor. Recordemos que Channing estuvo diez años con Jenna Dewan, e incluso tienen una hija en común. Ya en 2018, rehizo su vida con la cantante Jessie J. En lo que respecta a Zoë, venía de pasar por el altar en 2019 con Karl Glusman, pero solo duraron año y medio.

Con el tiempo, los medios captarían varios momentos que dieron qué pensar, como cuando aparecieron juntos en la Gala Met en 2021 o diversos paseos en Nueva York y Beverly Hills. En declaraciones a GQ, recogidas por El Mundo, Zoë definía a Channing como una persona "maravillosa". "Me hace reír, y a los dos nos encanta el arte, hablar de arte y la exploración de por qué hacemos lo que hacemos. Nos encanta ver una película y analizarla, hablar de ella y retarse mutuamente", explicaba.

Unas palabras con un sentimiento recíproco por parte de Tatum, quien expresó en The Tonight Show de Jimmy Fallon la felicidad que estaba viviendo con la actriz de After Earth. "Ella es tan especial (...) Llegar a despertar cada día y crear con alguien, es muy, muy bueno" dijo el actor en el programa en declaraciones recogidas por El Mundo.