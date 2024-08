Zoë Kravitz destapa la “dolorosa” decisión de mudarse con su padre Lenny Kravitz

La actriz Zoë Kravitz se ha convertido en uno de los rostros más populares de Hollywood tras protagonizar grandes producciones como Batman, High Fidelity o Big Little Lies. Actualmente se encuentra en plena promoción de Parpadea dos veces, la nueva película en la que participa, concediendo entrevistas en las que no elude ninguna pregunta.

Tal y como ha contado en Esquire, la vida de Zoë Kravitz se ha visto condicionada desde su infancia por el estatus de estrella del rock de su padre, Lenny Kravitz. Un condicionante que hizo que la actriz decidiera mudarse con su padre a Miami con tan solo once años, ya que así podría vivir en "un torbellino de un universo completamente diferente" en contraste con la "vida realmente tranquila y realmente sencilla" que le ofrecía su madre, la también actriz Lisa Bonet.

Sin embargo, el paso del tiempo ha llevado a la intérprete de Catwoman a reflexionar acerca de las consecuencias de ese cambio de residencia. "Creo que fue muy doloroso alejarme de ella para estar con mi papá y que mi papá ni siquiera estuviera allí", ha explicado, debido a los constantes compromisos a los que tenía que hacer frente el músico.

Sin embargo, Kravitz tampoco ha responsabilizado a su padre de estas ausencias. "No es que a mi padre no le importara. Simplemente le importaban cosas diferentes", ha apostillado.

"Me hubiera gustado poder apreciar lo que ella estaba haciendo por mí", ha señalado. "Estaba tan concentrada en preservar mi inocencia, mi creatividad. Porque sabía cómo es el mundo, que eso no se puede recuperar".

Sin embargo, su experiencia en Miami tampoco terminó de resultar la más apropiada para la joven Zoë Kravitz, ya que no consiguió integrarse plenamente en ese ambiente, con lo que animó a su padre a trasladarse a Nueva York y a la escuela Rudolf Steiner, donde se apuntó a un club de teatro. "Había gente rara como yo (...) No era una actriz genial. Me sentía segura", ha recordado.

Una ciudad a la que, aunque las etapas sin su padre continuaron sucediéndose, sí que consiguió adaptarse. "Ni siquiera sé a dónde iba, pero estaba saliendo".

Actualmente la actriz se ha prometido con el actor Channing Tatum, con quien comparte plantel en Parpadea dos veces y, aunque aún no han confirmado la fecha del enlace, sí que ha admitido que ha cambiado su consideración con respecto a la maternidad. "Estaba esperando que se me encendiera una luz en la cabeza, pero nunca lo hizo. Cuando eres más joven, piensas: 'Bueno, no puedo tener hijos. ¡Soy demasiado joven! Sería una locura' (...) Pero un día, ya no eres tan joven", ha añadido.