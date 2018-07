El Festival PortAmérica contará con un escenario Flooxer en su nueva edición

Amaral , Bunbury , Izal o Love of Lesbian , entre los protagonistas de este agradable festival que se celebrará en Porto do Molle y que este año contará con el escenario Flooxer donde actuará gran parte del cartel

Los días 15 y 16 de julio en Porto do Molle

Tras despedir su edición 2015 con un crecimiento del 25%: 35.000 asistentes al festival y a sus fiestas de presentación en distintas ciudades, PortAmérica regresa a Porto do Molle los días 15 y el 16 de julio.

Bunbury, Molotov, Amaral, Love of Lesbian, The Undertones, FM Belfast, Izal, León Benavente, Nortec Collective presents: Bostich and Fussible, Talisco, Pony Bravo, Myles Sanko, Sonido Gallo Negro, Leiden, Amaro Ferreiro, Retrovisor, Eme Dj y Elyella Djs presentarán sus propuestas musicales en los 2 escenarios del Festival. Estrella Galicia, patrocinador principal del evento, contará con uno propio un año más. Pero este año también contaremos con la presencia del escenario Flooxer, donde también actuará gran parte del cartel de artistas.

PortAmérica, que también cuenta con el apoyo de Turismo Rías Baixas, da la opción a los asistentes de instalarse en la zona de acampada del festival durante 4 días (del 14 al 17 de julio): unas mini-vacaciones en un entorno natural muy próximo a algunas de las mejores playas de Galicia. La gastronomía será, por supuesto, otra de las grandes protagonistas del festival: El ShowRocking lo conformarán un año más un nutrido grupo de chefs con amplia representación gallega y reconocido prestigio: Estrellas Michelin y Soles Repsol, comisionados por Pepe Solla, harán las delicias del público. Gracias al programa CoCooking de Hijos de Rivera, alumnos de escuelas de hostelería de Galicia tendrán la oportunidad de trabajar mano a mano con ellos. El Festival, que el año pasado generó gran número de puestos de trabajo directos o indirectos, es todo un revulsivo para la economía de la provincia. Especial mención merece el impacto positivo que en hostelería y comercio aporta un evento de estas características. La ocupación hotelera, al 100% en la zona y con reseñado impacto positivo por los hoteleros de la provincia de Pontevedra, principalmente en la ciudad de Vigo. El impacto económico se cifra en torno a los 8 millones de euros. PortAmérica es nuevo modelo de festival que con su primera edición en 2012 marcó un punto de partida para generar sinergias y proyectos comunes a ambos lados del Atlántico.

Estas son las modalidades de entrada:

Abono: 50 € + gastos

Abono con camping (4 días): 66 € + gastos

Entrada diaria: 28 € + gastos

Diaria con camping (4 días): 46 € + gastos

A la venta en Clicentradas.es, Ataquilla.com y Ticketea.com