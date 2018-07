Foo Fighters regresa a España nueve años después, en su tercera visita desde su formación

Su primera visita a España tuvo lugar en otoño de 1995 -en las legendarias salas Aqualung y Zeleste-, con motivo de la presentación de su primer álbum de título homónimo. Después pasaron con relativa asiduidad por otros locales hasta tocar en la barcelonesa Razzmatazz en diciembre de 2002.

Pero desde entonces los de Dave Grohl condenaron a sus seguidores españoles a años de sequía, casi nueve ya, antes de dejarse ver de nuevo por aquí. Y es que, esperados por legiones de fans, la banda de rock Foo Fighters actuará este miércoles 6 de julio en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Será el único concierto en España del grupo del que fuera batería de Nirvana, presentando en esta ocasión su séptimo trabajo de estudio Wasting Light.

Como teloneros actuarán The Gaslight Anthem y Dinero. Las entradas están agotadas desde hace semanas. El disco Wasting Light ha conseguido reunir a Dave Grohl y el productor Butch Vig (productor del mítico Nevermind de Nirvana), para crear un álbum reconocido tanto por la crítica especializada como por los fans, que siguen a la banda en sus más de 15 años de carrera.

Fue grabado en cintas analógicas en el garaje de la casa de Dave Grohl, en San Fernando Valley (California). Sin utilizar ordenadores en la grabación, puede considerarse como el disco más potente de los 15 años de carrera de la banda. El álbum de debut del grupo fue disco de platino y les estableció como portentos del rock allá por 1995, mientras que en 1997 el doble platino The Colour & The Shape demostró que la banda iba por el buen camino, ganando el Grammy a mejor álbum de rock en 1999 con There Is Nothing Left To Lose (1999), siguiéndole One By One en 2002 y el bipolar In Your Honour (2005).

Sin olvidar el acústico en directo Skin + Bones (2006), y el que les dio un tercer Grammy a mejor álbum de rock en el 2007 Echoes, Silence, Patience & Grace. El grupo americano ha actuado en recintos como el Wembley Stadium, L.A. Forum o Madison Square Garden de Nueva York con temas ya clásicos en su repertorio y verdaderos himnos para sus fans como The Pretender, Best of You, All My Life, Times Like These, Learn To Fly o Everlong.