Lady Gaga lidera los premios MTV Europe Music Awards (EMA) 2011 con 6 nominaciones

MTV ha anunciado hoy las nominaciones para los premios MTV Europe Music Awards 2011 con Lady Gaga liderando con seis nominaciones y Katy Perry y Bruno Mars siguiéndola de cerca con cuatro nominaciones cada uno. La dama de la canción de origen británico Adele, que sigue liderando las listas de ventas, ha sido nominada a tres premios, al igual que Justin Bieber Y 30 Seconds To Mars. La 18º edición anual de los MTV Europe Music Awards se emitirá en directo el domingo 6 de noviembre a las 21 horas desde el Odyssey Arena de Belfast en todos los canales de MTV del mundo.

Dos de las reinas del pop compiten cara a cara este año en cuatro categorías, Lady Gaga y Katy Perry están nominadas por Mejor Directo, Mejor Pop, Mejor Artista Femenina y Mejor Canción en la que Katy Perry compite con Firework y Gaga por Born This Way. Gaga está también nominada como Mejor Video con Born This Way y en la categoría Biggest Fans. El cantante y compositor Bruno Mars tiene cuatro nominaciones, incluidas las de Artista Revelación, Mejor Artista Masculino, Push Artist y Mejor Canción por Grenade. Adele ha sido nominada como Mejor Artista Femenina así como a la Mejor Canción y Mejor Video por Rolling In The Deep. Justin Bieber compite al Mejor Pop, Mejor Artista Masculino y Biggest Fans. 30 Seconds to Mars plantará batalla en las categorías de Mejor Banda Alternativa, Mejor World Stage y en la categoría de Biggest Fans.

El Pescao, Vetusta Morla, Russian Red, Nach y Zenttric son los cinco artistas españoles nominados para estos EMA 2011. Las votaciones para elegir al vencedor se efectuarán a través de www.es.mtvema.com y estarán abiertas desde hoy, 19 de septiembre. Quien gane de nuestros cinco artistas se medirá con el resto de artistas premiados en toda Europa para hacerse con el triunfo a nivel continental. Las votaciones para elegir al triunfador español se enmarcan dentro de una nueva categoría de premio de estos MTV EMA 2011: Mejor Artista Mundial, un galardón que viene a celebrar la diversidad musical y que MTV hace presente para reseñar el increíble talento existente en todos los rincones del mundo. Los ganadores locales se conocerán en la semana del 17 de octubre y rivalizarán por hacerse con el título europeo. El representante de Europa se dará a conocer en la semana del 24 de octubre, al igual que el resto de nominados de Latinoamérica, Norteamérica, Asia y África/India/Oriente Medio. Los cinco candidatos lucharán por hacerse con el World Wide Act Award, que se entregará en directo en Belfast.

Además de este galardón, también se estrena este año en los MTV EMA 2011 el premio Biggest Fans, el cual ganará el artista con el Club de Fans más apasionado. Desde el 19 de septiembre, los espectadores pueden votar por su artista favorito visitando www.mtvema.com. Cuantos más fans se dirijan al sitio web de los premios, mayor será el valor de cada voto para conseguir que gane su artista predilecto. Como siempre, los MTV EMA –la celebración internacional de MTV con la mejor música del año- ofrece nominaciones de todos los géneros, reconociendo las mejores actuaciones en directo del momento y a las superestrellas internacionales. Foo Fighters, Snoop Dogg, My Chemical Romance, Jennifer Lopez, LMFAO, Jessie J, Beyoncé, Coldplay, Eminem, Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, Far East Movement, Kanye West, Linkin Park, Wiz Khalifa y Kings of Leon tienen dos nominaciones cada uno.

Esta es la lista de nominados para los MTV EMA 2011

MEJOR CANCIÓN

Adele – “Rolling In The Deep”

Bruno Mars – “Grenade”

Jennifer Lopez ft Pitbull – “On The Floor”

Katy Perry – “Firework”

Lady Gaga – “Born This Way”

MEJOR ACTUACIÓN EN DIRECTO

Coldplay

Foo Fighters

Katy Perry

Lady Gaga

Red Hot Chili Peppers

MEJOR ARTISTA POP

Britney Spears

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Rihanna

ARTISTA REVELACIÓN

Bruno Mars

Far East Movement

Jessie J

LMFAO

Wiz Khalifa

MEJOR ARTISTA FEMENINA

Adele

Beyoncé

Jennifer Lopez

Katy Perry

Lady Gaga

MEJOR ARTISTA MASCULINO

Bruno Mars

David Guetta

Eminem

Justin Bieber

Kanye West

MTV ESPAÑA / MEJOR GRUPO-ARTISTA ESPAÑOL

El Pescao

Nash

Russian Red

Vetusta Morla

Zenttric

MEJOR ARTISTA HIP HOP

Eminem

Lil Wayne

JAY Z & Kanye West

Pitbull

Snoop Dogg

MEJOR ARTISTA ROCK

Coldplay

Foo Fighters

Linkin Park

Kings Of Leon

Red Hot Chili Peppers

MEJOR VIDEO

Adele – Rolling In the Deep

Beastie Boys – Make Some Noise

Beyonce – Run The World (Girls)

Justice – Civilization

Lady Gaga – Born This Way

MEJOR BANDA ALTERNATIVA

30 Seconds To Mars

Arcade Fire

Arctic Monkeys

My Chemical Romance

The Strokes

MEJOR WORLD STAGE

30 Seconds To Mars

Arcade Fire

The Black Eyed Peas

Diddy Dirty Money

Enrique Iglesias

Kings Of Leon

Linkin Park

My Chemical Romance

Ozzy Osborne

Snoop Dogg

BEST PUSH

Alexis Jordan

Big Time Rush

Bruno Mars

Far East Movement

Jessie J

Katy B

LMFAO

Neon Trees

Theophilus London

Wiz Khalifa

BIGGEST FANS

30 Seconds To Mars

Justin Bieber

Lady Gaga

Paramore

Selena Gomez