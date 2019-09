Aunque ganen cantidades de dinero desorbitadas, en muchas ocasiones los famosos destinan una parte de estos beneficios a crear organizaciones para ayudar a los más necesitados.

Destacamos las fundaciones de cantantes que realizan una gran labor social mejorando la calidad de vida de personas y comunidades:

Shakira - Pies Descalzos

Shakira fundó esta organización en 1997 para promover la educación entre niños y niñas en comunidades desplazadas y en situación de vulnerabilidad en Colombia. La construcción de colegios, la creación de programas nutricionales y la protección de menores víctimas de la violencia son algunos de sus proyectos.

Lady Gaga - Born This Way

Creada en 2011 y lanzada oficialmente en 2012, Lady Gaga fundó junto a su madre esta organización con la finalidad de promover la individualidad y la libertad de expresión entre los jóvenes ya que ella misma fue víctima del bullying cuando iba al colegio.

Justin Bieber - Believe Charity Drive

El canadiense creó esta fundación con el objetivo de promover tareas educativas. Además de destinar parte de sus beneficios, Justin aprovecha su relevancia pública para recaudar donaciones entre sus fans y donarlos a 20 instituciones benéficas en todo el mundo.

Ricky Martin - Ricky Martin Foundation

El cantante inició este proyecto para erradicar la explotación sexual infantil y la eliminación de la trata de personas. En 2002 Ricky Martin fue testigo de los horrores de la trata humana al rescatar a tres niñas asustadas en las calles de la India.

Jennifer Lopez - Lopez Family Foundation

J.Lo fundó junto a su hermana Lynda esta organización para ayudar a mujeres y niños sin recursos para hacer frente a problemas médicos. La cantante tuvo la idea de crear esta fundación cuando su hija Emme tuvo una complicación cuando era un bebé.

Elton John - Elton John AIDS Foundation

En 1992 Elton John creó esta fundación para la prevención y el tratamiendo de enfermos de SIDA. Gracias eventos especiales, contribuciones voluntarias, tanto individuales, de empresas como de otras fundaciones ya se han recaudado 125 millones de dólares para programas que ha puesto en marcha en 55 países de todo el mundo.

Pharrell Williams - From One Hand To Another

En 2008 Pharrell creó esta iniciativa para que niños y jóvenes de 7 a 20 años que se encuentran en comunidades desfavorecidas y sin recursos puedan desarrollar todo su potencial y cumplir sus sueños gracias a la creación de programas de aprendizaje. Recientemente ha recaudado 35.000 euros para su fundación subastando su famoso sombrero con el que aparecía en todas partes desde la Gala de los Grammy.

Maná - Selva Negra

La banda mexicana fundó en 1992 Selva Negra para crear conciencia y generar una mayor responsabilidad con el medio ambiente y ha encabezado proyectos de protección, recuperación, educación e investigación alrededor de especies animales y bosques.

Bono de U2

No todos los famosos hacen buen uso de sus fundaciones, el cantante de U2 creó la organización ONE con el objetivo inicial de combatir la pobreza. Pero el diario New York Post destapó que de los 15 millones de dólares que se recaudaron, tan solo 184.732 dólares fueron destinados a las obras de caridad, mientras que 8 millones de dólares cubrieron gastos de salarios de sus empleados y gestores. Por parte de la organización se defendieron diciendo que ONE no se dedica a repartir ayuda directa a los países necesitados, si no que su función era crear campañas de concienciación.

Madonna - Raising Malawi

Madonna también ha tenido problemas con su fundación Raising Malawi, creada para ayudar a los niños huérfanos de SIDA y construir escuelas en la nación de la que provienen sus hijos adoptivos. la polémica surgió cuando se canceló la construcción de una escuela en la que ya se habían invertido 3 millones de dólares con la única excusa de que "no servía para suficientes niños". Además, varios extrabajadores denunciaron a la organización por supuestas irregularidades financieras.

Amy Winehouse - Amy Winehouse Foundation

En este caso no se trata de un proyecto fundado directamente por la cantante, ya que fue el padre de la artista el que la creó poco después de su muerte. El objetivo principal es evitar que a otros jóvenes les ocurra lo que a su hija, ayudando a jóvenes con adicción a las drogas.