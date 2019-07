Las mejores boybands de los últimos 20 años

One Direction, The Wanted o Auryn forman parte de la nueva generación de boybands que están revolucionando a las adolescentes de medio planeta. Chicos guapos que saben cantar surgidos de cástings o concursos de talentos. Pero esto no es nuevo, estas nuevas bandas han recogido el legado de otros grupos que han marcado grandes hitos en la historia del fenómeno fan como Take That, Backstreet Boys o N'Sync .

DESDE NEW KIDS ON THE BLOCK HASTA ONE DIRECTION

Las boybands siempre han sido unas de las grandes causantes del fenómeno fan. Actualmente podemos vivir este tipo de fenómeno con bandas como One Direction, The Wanted o Auryn pero repiten la misma fórmula que otras bandas de chicos que triunfaron hace años como Backstreet Boys o N'Sync. Conoce cuáles han sido las 10 boybands más influyentes de los últimos 20 años y cuál es el secreto de su éxito.

Precisamente los Backstreet Boys han celebrado ahora su 19 aniversario sobre los escenarios, y lo hicieron en un concierto junto a los pioneros en boybands: New Kids On The Block. Este grupo se formó en 1984 por el productor Maurice Starr, que realizó un casting para escoger a sus componentes donde se presentaron más de 500 adolescentes. Dos años más tarde sacaron su primer disco y en 1990 su fama ya era mundial gracias al disco Step By Step, llegando rápidamente a ser triple platino. New Kids On The Block vendieron más de 80 millones de discos en todo el mundo y generaron cientos de millones de dólares en sus conciertos siendo la primera boyband que movió a miles de fans incondicionales.

Mientras que en 1990 New Kids On The Block revolucionaban Estados Unidos, en Manchester el manager Nigel Martin-Smith quería crear en Europa otro grupo como el de los estadounidenses. De esta manera nació una de las mayores boybands que marcaron la década de los 90: Take That. Durante seis años revolucionó a las adolescentes de medio mundo hasta que Robbie Williams decidió abandonar la banda provocando su disolución. El trauma para los fans del grupo fue tal que se convocaron manifestaciones en varias ciudades para pedir su vuelta.

Y viendo el éxito y el dinero que generaban los grupos compuestos por chicos, el magnate Lou Pearlman creó dos de las grandes boybands que triunfaron en los 90: Backstreet Boys y N'Sync.

Viendo el éxito de New Kids On The Block, Pearlman decidió crear un grupo de chicos que supieran bailar y cantar para lanzarlos a la fama. Siguiendo el mismo proceso, se realizó un casting para escoger a los chicos de Backstreet Boys. Pearlman contrató al ex manager de New Kids On The Block y en 1995 lanzaron su primer éxito We've got it goin'on seguido de otros muchos hasta alcanzar su momento cumbre en 1999 con su álbum Millenium, el disco más vendido de la historia de una banda formada por chicos. Probablemente Backstreet Boys es la boyband que más fans ha movido en todo el mundo y continua haciéndolo, ya que 19 años después, aunque sin su componente Kevin Richardson, siguen subiéndose a los escenarios.

El multimillonario vió el éxito que estaba teniendo con Backstreet Boys y decidió montar otra banda de las mismas características: N'Sync, con la que se dió a conocer Justin Timberlake. N'Sync tuvieron el mismo éxito en la misma época, sobretodo con el álbum No Strings Attached con éxitos como Bye, bye, bye o This I promise you.

Canciones pop con toques de soul y R&B y chicos guapos que volvieron locas a las adolescentes de medio mundo combinando baladas románticas con temas pop con e incorporando un elemento clave: estudiadas y mejoradas coreografías que fueron imitadas por muchos otros grupos que surgieron a partir de aquí como Westlife, 5ive o Boyzone creando el boom de las boybands y el fenómeno fan a finales de los 90 y principios de la década del 2000.

Y cuando parecía la industria musical ya estaba saturada de grupos formados por chicos guapos que sabían cantar y enamorar a millones de adolescentes casi dos décadas después ha surgido una nueva generación.

One Direction es un claro ejemplo de ello. Estos cinco chicos salidos del concurso de talentos X Factor han recogido su legado convirtiéndose en la sensación del momento. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson están llegando a lo más alto en las listas de ventas con su disco debut Up All Night. Y aunque todavía es pronto para juzgarlos, todo apunta a que recogerán el legado de exitosas boybands como New Kids On The Block en los 80 o Backstreet Boys en los 90 con un aire renovado y prescindiendo de las tan famosas coreografías que caracterizaban a este tipo de grupos años atrás.

Los británicos The Wanted son otro de los grupos que forman la nueva oleada de bandas formadas por chicos. Max George, Siva Kaneswaran, Jay McGuiness, Tom Parker y Nathan Sykes fueron los escogidos en 2009 en un casting y un año después ya estaban triunfando con su primer disco The Wanted y continúan haciéndolo con su segundo trabajo Battleground.

En España también ha surgido otra boyband que está revolucionando a las adolescentes españolas: Auryn. Compuesta por cinco chicos guapos que saben cantar y componen su propia música. Fueron número 1 en iTunes España con su primer sencillo Breathe in the light y durante el estreno de Last night on Earth en Euroclub fueron Trending Topic en Twitter. Ahora acaban de lanzar su último single I don't think so.