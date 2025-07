Adam Levine, cantante de Maroon 5, sorprende con su "habilidad" con el saxofón

Adam Levine, cantante de Maroon 5, ha demostrado durante los más de 30 años que lleva activa la banda su capacidad vocal y manejo de la guitarra, piano o incluso la batería, pero jamás le habíamos visto tocar un instrumento de viento, concretamente el saxofón.

La espera ha llegado a su fin gracias a un clip que ha subido la banda a sus redes sociales sobre el detrás de cámaras de uno de sus últimos sencillos, All Night.

Sin embargo, a pesar de las dotes del artista, parece que su habilidad con este instrumento no es demasiado buena, e incluso el mismo se toma con humor este hecho. Aunque, entonces, ¿quién toca el saxofón en su último videoclip?

El artista en la sombra

Durante la canción de All Night, podemos escuchar un saxofón sonando en varios fragmentos de la canción, un instrumento que vemos tocar al propio Adam Levine entre el resto de la banda. No ha sido hasta la publicación del BTS que muchos han descubierto el engaño, aunque, realmente, el cantante de Maroon 5 ya reveló este hecho en una entrevista para Today Show.

El verdadero músico tras este instrumento es nada más y nada menos que el propio padre de Adam Levine, quien toca el saxofón únicamente en "lugares privados", pero que es un "maravilloso saxofonista", como ha podido demostrar en la nueva canción de Maroon 5.

La llegada de su próximo disco

La banda anunció el pasado 23 de junio el lanzamiento de su nuevo disco Love is Like, con el cual pretenden volver a lo que solían ser, "no prestar atención" a dónde encajan y "producir música de manera orgánica". El disco verá la luz el próximo 15 de agosto y contará con un total de diez canciones, entre las que se encuentran las dos ya publicadas: All Night y California.

Además, la banda anunció recientemente 23 fechas para su gira, promovida por Live Nation, en la cual pasarán por 18 estados diferentes.