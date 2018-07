Adele destrona al Rey del Pop

Antes de que apareciera la gran Adele, en el Reino Unido era Michael Jackson quién acaparaba el trono de ventas de un mismo disco. Tras la aparición de Adele y de su álbum 21, Thriller de Jackson forma parte de la historia y Adele pasa a ser la nueva musa del pop en el Reino Unido con más de 20.000 discos vendidos a la semana.

La británica más popular, no sólo en el Reino Unido, puede presumir de ello en el resto del Planeta y con la cabeza bien alta. Podemos calificar a Adele como la británica más popular, superando a celebridades como Coldplay, Amy Winehouse o Take That según afirma el diario británico Daily Mail.

¡Felicidades Adele!