Siete cosas que no sabías de Yellow, el primer gran éxito de Coldplay

Coldplay lleva acompañándonos 25 años, desde que aquel 10 de julio de 2000 lanzaran un álbum debut que lo cambiara todo.

Parachutes llegó para sentar un precedente en las bandas del nuevo milenio. Formado por diez canciones, este primer disco del grupo británico fue todo un éxito, tanto en ventas (con más de 2,7 millones de unidades venidas en Reino Unido) como para la crítica.

De hecho, del álbum se ensalzaron tres sencillos: Shiver, Trouble y Yellow, y este último continúa siendo todo un himno que cantar y sentir a la máxima potencia.

Para celebrarlo, repasamos las siete curiosidades de Yellow, una de las primeras alegrías de Coldplay que 25 años después sigue sonando como el primer día:

Cómo surgió el título

Quizás lo más curioso de Yellow es su creación. La historia más extendida y contada por el propio Chris Martin es que el título surgió de manera bastante casual. Mientras estaban en el estudio intentando componer, Martin se inspiró en el cielo estrellado que veían desde el estudio y empezó a improvisar una melodía.

Al no encontrar una palabra adecuada para el tema, el cantante vio unas Páginas Amarillas (YellowPages en inglés) cerca y se le ocurrió usar la palabra Yellow porque pegaba con la melodía creada.

De una broma al éxito

Chris Martin compuso la primera parte de la canción en tan solo diez minutos y en tono jocoso. "Básicamente tardé 10 minutos. Estábamos grabando en Gales y mi micrófono no estaba funcionando bien, yo estaba esperando a grabar otra cosa en ese momento; así que comencé a imitar a Neil Young solo para hacer reír a los demás… dije 'look at the staaars', y a partir de ahí nació todo lo demás. Nunca se lo conté a nadie", ha compartido el cantante en alguna entrevista.

Nadie esperaba que esa improvisación se convirtiera en uno de los mayores éxitos de la banda.

¿Qué significa Yellow?

Aunque muchos la interpretan como una canción de amor romántico, el propio Chris Martin ha compartido que Yellow trata sobre querer hacer algo por el otro, pero sin intención necesariamente amorosa. De hecho, cuando la escribió no tenía a ninguna persona en mente.

Por otro lado, cabe resaltar que para la banda el amarillo simboliza el brillo, la esperanza y la devoción que transmiten a través de su música. "No sé qué significa realmente, surgió la palabra Yellow y pensé que nadie sabría qué significaba. Esta canción tiene más sentimiento que significado", contó Martin.

El videoclip, un plano secuencia

El videoclip de Yellow es famoso por ser un plano secuencia de 4 minutos con 30 segundos de duración, con un Chris Martin en solitario jovencísimo andando y corriendo por la playa mientras llueve. El artista canta el aclamado tema mirando a la cámara mientras avanza hacia ella.

Sin nadie alrededor, el video musical fue grabado así en tan solo una toma, una decisión tomada a última hora por los cambios que se presentaron.

Un funeral el día del videoclip

La idea original para el videoclip de Yellow era que aparecieran los cinco miembros de la banda (Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey) en una playa con muchos extras.

Sin embargo, ese día de la grabación coincidió con un trágico acontecimiento: el funeral de la madre del baterista, Will Champion. Por ello, ni él ni los otros miembros a excepción del vocalista pudieron asistir. Se decidió entonces que Chris Martin sería el único protagonista y que la grabación se haría en una sola toma continua y sin cortes.

La playa donde se rodó

La playa donde se grabó el videoclip de Yellow es Studland Bay en Dorset, Inglaterra. A diferencia de lo que se podría haber pensado por ser una de sus primeras canciones del grupo con vídeo musical, esta localización no era especial para ninguno de los miembros de Coldplay.

Sin embargo, su belleza natural fue lo que los cautivó para localizar el videoclip allí. Además, era perfecta para la idea original del vídeo, con los cuatro miembros de la banda y con muchos extras en un día soleado. Y es que habían contratado a unos 30 extras para la filmación.

Pero todo cambió, y no solo se grabó con Chris Martin en solitario, sino que se tuvieron que enfrentar a condiciones climatológicas adversas, con fuertes vientos y lluvia que modificó por completo la idea del metraje.

Las nominaciones a premios

Yellow fue el primer gran éxito de Coldplay. La canción fue nominada a Mejor interpretación de dúo en los premios Grammy en 2002. Aunque no lo ganó, su impacto fue innegable y se consolidó como una de las canciones más emblemáticas de la Coldplay.