Coldplay y España: conciertos memorables y anécdotas para el recuerdo

Coldplay ha dejado momentos memorables en sus conciertos en España.

La banda de Chris Martin, una de las más importantes del mundo del pop rock internacional, celebra el vigésimo quinto aniversario de Parachutes, su primer disco, este 10 de julio. En él se encuentran temas como Shiver, Everythings Not Lost y la conocida y aclamada Yellow, que recibió dos nominaciones a los Premios Grammy en 2002 en las categorías de Mejor Canción Pop y Mejor Interpretación Rock. Además, supuso el primer éxito significativo de la banda británica en Estados Unidos al entrar en ocho listas Billboard.

Desde ese momento hasta ahora, el impacto cultural de Coldplay no ha dejado de crecer. Han vendido 100 millones de discos, han sido galardonados con 7 Premios Grammy y han encabezado los carteles de los festivales más importantes del mundo. Por nuestro país también han pasado un buen puñado de veces y estas son las más inolvidables.

1. Su debut, sin sold out, en la Sala Apolo de Barcelona

Hubo un tiempo en el que Coldplay no agotaba entradas, aunque cueste creerlo. Fue el 17 de noviembre del año 2000 cuando la banda se presentó por primera vez en un concierto en España, concretamente en la Sala Apolo de Barcelona. Hacía solo unos meses que habían lanzado al mundo Parachutes.

2. El Palau Sant Jordi, su primer estadio en España

Dos años después llegaron los estadios y grandes pabellones. El Palau Sant Jordi fue el primero, en 2002 y durante la gira A Rush of Blood to the Head, en la que mantenían un directo muy emocional y cercano con la audiencia. Por primera vez sonaron en España himnos como In My Place, The Scientist y Clocks. El tour siguió en Madrid.

Coldplay en concierto en Madrid en 2002 | Getty

3. La presentación de X&Y en Pachá

La desaparecida pero mítica sala Pachá de Madrid sirvió de escenario para dar a conocer en abril de 2005 el disco con el que Coldplay dio el salto a la electrónica, X&Y. Ainhoa Arbizu presentó este evento, solo para invitados, donde la banda cantó sus canciones casi en primicia.

Coldplay en la sala Pachá de Madrid en 2005 | Getty

4. El día que Chris Martin le dedicó una canción a Eva Amaral

El calendario marcaba el 8 de septiembre de 2008 cuando Coldplay se subía al escenario del por aquel entonces llamado Palacio de los Deportes de Madrid para interpretar casi al completo las canciones de su álbum Viva la Vida or Death and All His Friends, estrenado ese mismo año. Entre el público estaba presente Eva Amaral, destinataria de una dedicatoria musical.

5. Cuando 'Mylo Xyloto' se estrenó en Las Ventas

El 26 de octubre de 2011 el mismísimo Mario Vaquerizo fue el maestro de ceremonias y el encargado de dar la bienvenida a los 17.000 fans que colapsaron Las Ventas y agotaron las entradas en menos de una hora para poder ver a Coldplay de cerca. Un día antes ya había gente acampada para el que fue el primer concierto de la gira mundial de ese disco.

4. Los coros de Viva La Vida se grabaron en una Iglesia de Barcelona

El vínculo de Coldplay con Barcelona va más allá de ser algo especial. El cuarteto británico eligió una iglesia de la Ciudad Condal para grabar los coros de su canción Viva la vida, una información que contaron en exclusiva para Catalunya Radio. "Grabamos algunos trozos en Barcelona, el momento final con los coros lo grabamos en una iglesia de Barcelona, es una canción muy especial que conecta mucho con la gente", decía Chris Martin.

5. Javier Bardem, invitado estrella del cumpleaños de Chris Martin...

... Y ojo al regalo que le llevó. El actor de Las Palmas de Gran Canaria no se perdió la fiesta de cumpleaños que el músico hizo en marzo de 2017 en su mansión de Los Ángeles, celebración a la que Bardem no fue con las manos vacías.

Los fotógrafos le captaron portando una caja azul con unos versos del poeta místico y musulmán Mevlana Jelaluddin Rumi, cuyas reflexiones sobre el amor universal se han extendido a lo largo de los siglos.

6. Coldplay, primera banda en llenar cuatro estadios en España

En mayo de 2023, Coldplay logró un récord en nuestro país al convertirse en la primera banda en llenar cuatro estadios en España, con un total de 225.000 entradas vendidas para el Estadi Olimpic de Barcelona.