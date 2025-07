25 años de 'Parachutes', el debut de Coldplay: los momentos más icónicos de la banda

Cuando Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, Will Champion y Phil Harvey en el University College de Londres para hacer música, pocos imaginaron el impacto que tendría la banda en la que se convirtió Coldplay. Hace veinticinco años el cuarteto lanzó un debut modesto y cargado de introspección titulado Parachutes, publicado el 10 de julio del año 2000, cambiando la historia del pop alternativo británico.

Con la voz etérea de Chris Martin como eje emocional y un trabajo instrumental armónico que creó su propio sello de identidad, Parachute consiguió empatizar con toda una generación que buscaba música honesta y reconfortante, sin algunos de los elementos que habían dominado el britpop o rock de garaje que imperaba en la época de moda.

Con una portada minimalista en la que apenas se aprecia una esfera amarilla iluminada sobre fondo negro, quienes se acercaron al primer trabajo de Coldplay intuían que se trataba de una música de carácter íntimo. Con canciones como Shiver, Don't Panic o la inolvidable Yellow, el grupo construyó un lenguaje propio con un sonido que era igual de válido en un dormitorio con auriculares como en una tarima ante miles.

En los años venideros, Chris Martin ha dicho que buscaban hacer "algo sincero, sin filtros, casi como una confesión", en un disco grabado mayormente en Liverpool y Londres.

Cómo Coldplay ha forjado su leyenda

2000: Una canción amarilla para conquistar el mundo

La historia de Coldplay cambió la noche en que decidieron incluir Yellow en su setlist. Un salto arriesgado con una canción que se convirtió en un himno inmediato y marcó el comienzo de una era para la banda. Los globos amarillos que comenzaron a lanzar en sus conciertos a partir de 2002, como gesto hacia el tema, convirtiéndose en el sello visual de la banda.

2002: Del dormitorio al Grammy

Cuando Parachutes ganó el Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa, muchos en la industria entendieron que Coldplay no era una moda pasajera. El premio llegó acompañado de una gira mundial que consolidó su estatus de banda global, pero sin perder ese halo intimista que los hacía diferentes.

2008: Reinventarse sin perder el alma

Con el lanzamiento de Viva la Vida or Death and All His Friends, la banda demostró que era capaz de reinventarse. De hecho, Chris Martin confesó en una entrevista reciente que este fue el álbum donde encontraron su "alma definitiva". Un viaje musical orquestal, barroco y emocional, que confirmó que Coldplay no temía evolucionar.

2016–2022: Coldplay, marca global

Los conciertos de la era A Head Full of Dreams y Music of the Spheres transformaron sus shows en experiencias inmersivas de luz, color y conexión emocional. En los conciertos que llevaron a cabo en ciudades como Lima, Madrid o Buenos Aires, se notaba algo claro: aunque el sonido había cambiado, la esencia seguía intacta.

2024: Parachutes vuelve a casa

En su 24º aniversario (celebrado en 2024), Coldplay publicó imágenes inéditas de las primeras sesiones de grabación y escenas alternativas del videoclip de Yellow. Documentos llenos de nostalgia y conexión emocional con sus fans, que marcaron ese año como el preámbulo perfecto para este 25º aniversario que hoy celebramos.

Un cuarto de siglo después

Coldplay ha pasado por muchas etapas: la melancolía de Parachutes, la densidad de X&Y, la experimentación con Ghost Stories, la celebración con A Head Full of Dreams. Pero todo empezó con el riesgo de Parachutes fue, es y seguirá siendo el paracaídas emocional de muchos. Un disco que no gritó, pero que dijo todo. Un debut que no buscaba hacer historia, pero terminó escribiéndola.