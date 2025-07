25 años con Coldplay: elegimos sus grandes himnos en el aniversario de su primer disco

Coldplay es mucho más que la banda más importante de la música actual. El grupo de Chris Martin, que empezó con el rock alternativo como bandera, ha transformado su sonido en sus 25 años de existencia pero también la vida de los fans a través de sus canciones. Un descomunal impacto que ha calado gracias a himnos tan reconocibles como Viva la vida, Paradise, Hymn for the Weekend, A Sky full of stars, Clocks, Fix You, Adventure of a Lifetime, My Universe o The Scientist.

Dentro de Parachutes, el disco que este 10 de julio cumple 25 años, está Yellow, el éxito que les sirvió de puente hacia los primeros puestos de las listas. Aunque es uno de sus temas más especiales, hay muchos otros que han calado hondo y han dejado huella. Repasamos los más importantes para la redacción y los locutores de Europa FM.

'Clocks', la banda sonora de los inicios en la radio

"Para mí la canción más especial es la de Clocks. Hace muchos años había terminado una beca de meteorología en radio, me enamoré del medio y empecé a echar currículums y enviar demos a todas partes. En una radio municipal que se escuchaba en cuatro calles me dijeron: "¿Meteorólogo?... Mira, aquí ponemos música. Si quieres, puedes empezar el lunes que viene a las 8 de la mañana". En un alarde de creatividad, llamé al programa 'Que ya son las 8' y, la sintonía del programa era precisamente Clocks, de Coldplay. Es curioso porque en el programa ponía canciones, leía los mensajes que los oyentes del barrio enviaban por mail y a veces abría líneas y pasaba a gente en directo que me contaba qué hacía y me pedían una canción. ¿Os suena? Supongo que el destino me ligó a Me Pones mucho antes de lo que yo pensaba".

Juanma Romero, presentador de Me Pones

'Adventure of a Lifetime' y la aventura del directo

"Quizá no es ni la más representativa o clásica del grupo, pero mi favorita entre las favoritas es 'Adventure of a Lifetime' de su disco 'A Head full of Dreams' Para mí tiene un significado especial, me flipa como suena y además la estrenamos aquí en Europa cuando se lanzó y coincidió que esa noche había nacido mi sobrino, y es una canción que él ha escuchado mucho conmigo".

Cristina García, locutora de Europa FM

'The Scientist', emoción en estado puro

"Hay canciones que no solo se escuchan, se sienten. Para mí, The Scientist de Coldplay es una de esas rarezas que te atraviesan sin pedir permiso. La primera vez que la oí, me atrapó. Me gusta porque no hay artificios. Habla del error, del arrepentimiento... Y lo hace sin muchos dramatismos".

Juanma, redactor

'Viva la vida'... Y vivan los viajes

"Mi canción favorita es Viva la Vida porque era el tema que siempre poníamos en los viajes de la universidad y me trae muy buenos recuerdos. Sé que es la típica, pero es una de esas canciones que uno nunca podría cansarse de escuchar en bucle".

Sandra Sánchez, responsable SEO

'Fix You' y el núcleo familiar

"Coldplay siempre me recuerda a mi madre porque descubrí el grupo gracias a ella. Apenas tenía cuatro años cuando vio la luz Fix You, una canción que habla de la pérdida y del paso del tiempo, pero también del acompañamiento y del dolor compartido. Esta combinación de sentimientos, entre la melancolía y la superación, también está representada a nivel sonoro con ese piano del principio que, poco a poco, va ganando potencia con la ayuda de la guitarra y la batería. Juntos suenan más fuertes. Siento que Fix You me protege y me guía a casa... con mi madre"

Diego Simón, redactor

Pedir perdón con 'The Scientist'

"Cada vez que escucho The Scientist me pongo triste y feliz a la vez. Recuerdo que le pedí perdón a mi novio del instituto escribiéndole parte de letra de esta canción en una nota y dejándosela en el pupitre. Yo sabía qué decir y decidí que la música hablase por mí. No me perdonó, pero ese tema Coldplay se quedará en mi corazón como un recuerdo de la niña que fui... Y de la que muchas veces me olvido"

Carmen Basanta, coordinadora de contenidos

'Viva la vida' de vacaciones

"Si tuviera que quedarme con una sola canción del brillante repertorio de Coldplay, sin duda, me quedaría con 'Viva la Vida'. Más allá de ponerme los pelos de punta con sus primeras notas, me sale barrer hacia el plano personal, y es que, 'Viva la vida' es la canción que me transporta a las noches de verano y más en concreto a la característica lluvia de estrellas que sucede todos los meses de julio, que tan bien se ve desde las dunas que rodean Urbanova. Definitivamente es mi día favorito de vacaciones en el que con tan solo una toalla y un poco de paciencia, inauguramos la noche de pedir deseos, que para mí es la más especial del año".

Silvia Lopez-Carrero Lara, becaria de redacción