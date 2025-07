Adiós a Ozzy Osbourne: Elton John, Coldplay y Metallica rinden homenaje a la estrella de Black Sabbath

"Qué triste es escuchar la noticia del fallecimiento de Ozzy Osbourne". Estas son las palabras con las que Elton John comienza su dedicatoria a la estrella de heavy metal, que ha muerto este martes 22 de julio con 76 años tras ser diagnosticado en 2019 de la enfermedad de Parkinson.

Ante la noticia, numerosos compañeros de profesión han querido rendirle homenaje al que fuera el vocalista de Black Sabbath. "Fue un querido amigo y un gran pionero que se aseguró un lugar en el panteón de los dioses del rock: una verdadera leyenda", destaca Elton John. "También fue una de las personas más graciosas que he conocido. Lo extrañaré profundamente. A Sharon y a su familia, les envío mis condolencias y todo mi cariño", añade junto a una fotografía con Osbourne.

Coldplay también ha querido hacerle un tributo al artista durante su último concierto en Nashville (Estados Unidos), celebrado este mismo martes 22 de julio. La banda ha querido interpretar Changes, una canción de Black Sabbath de 1972. Tras cantar sentado al piano, Chris Martin ha dicho: "Ozzy Osbourne, te queremos".

Por su parte, la banda estadounidense de heavy metalMetallica ha compartido una fotografía antigua de sus integrantes con Osbourne acompañada del emoticono de un corazón rojo. En la imagen también aparece Cliff Burton, el integrante de Metallica que falleció en 1986 por un accidente de autobús.

Por supuesto, Black Sabbath también ha querido compartir un pequeño homenaje a su antiguo vocalista con un mensaje directo: "Ozzy, para siempre". Echando la vista atrás, en 1977, Osbourne abandonó la formación por el consumo continuado de drogas y por la muerte de su padre. Sin embargo, el cantante terminó regresando, aunque las tensiones entre los integrantes de Black Sabbath terminó provocando que despidieran al vocalista el 27 de abril de 1979 por su adicción a sustancias.

Ronnie Wood, integrante de The Rolling Stones, ha escrito: "Estoy muy triste de escuchar sobre la muerte de Ozzy Osbourne. Qué dulce concierto de despedida tuvimos en Back to the Beginning en Birmingham". Con estas palabras, el músico hace referencia al último concierto de Osbourne, quien actuó en su ciudad natal 17 días antes de su muerte con un show de despedida junto a los integrantes originales de Black Sabbath.