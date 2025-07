De qué ha muerto Ozzy Osbourne, el histórico vocalista de Black Sabbath

El británico Ozzy Osbourne, conocido tanto por su carrera con la banda Black Sabbath como por su trayectoria en solitario, ha muerto este martes 22 de julio. "Con más tristeza de la que las palabras pueden transmitir, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció", ha comentado la familia del cantante para TMZ. "Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten nuestra privacidad familiar en este momento".

Según el mismo medio, todavía se desconoce la causa de la muerte de Ozzy Osbourne, aunque arrastraba problemas de salud. El pasado 5 de julio, el británico celebró un concierto de despedida reuniéndose con sus compañeros originales de Black Sabbath: Geezer Butler, Tony Iommi y Bill Ward. Durante el show en su ciudad natal (Birmingham, Inglaterra), Osbourne tuvo que actuar sentado en un trono. A principios de 2025, el artista perdió movilidad para andar a causa de la enfermedad de Parkinson que le diagnosticaron en 2019.

17 días después de subirse al escenario, el mundo despide al "Prince of Darkness" como le estrella del heavy metal que fue. Aunque Black Sabbath se fundó en 1967, no adoptarían ese nombre hasta 1969. Entre otras, destacan composiciones como War Pigs, Iron Man, Paranoid, Children of the Grave o Sweet Leaf.

En 1977, Ozzy Osbourne abandonó la formación por el consumo continuado de drogas y por la muerte de su padre. Sin embargo, el cantante terminó regresando, aunque las tensiones entre los integrantes de Black Sabbath terminó provocando que despidieran al vocalista el 27 de abril de 1979 por su adicción a sustancias.

Tras su carrera en la banda, Ozzy Osbourne continuó en la música como solista y dio la vuelta al mundo con canciones como Crazy Train, No More Tears, Mama, I'm Coming Home, Mr. Cowley o Bark at the Moon.