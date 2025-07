Seis datos curiosos de 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti', de Antonio Orozco: una nana, la frase final y Dani Martín

DE 'EL TIEMPO NO ES ORO'

Antonio Orozco nos dio un pellizco en el corazón el día que lanzó Te juro que no hago otra cosa que pensar en ti, la canción que compuso a su hija Antonella y que se ha convertido en la más escuchada de su disco El Tiempo No Es Oro con más de 7 millones de reproducciones.

El single es una declaración de amor de Antonio a su hija de tres años, como él mismo explicó allá por noviembre cuando lanzó el tema como carta de presentación de su décimo álbum de estudio.

Antonella es la destinataria de esta carta, la protagonista del videoclip y también la voz que se escucha justo al terminar. “Papá, me gusta mucho el chocolate con galletas. Muchas gracias por la poesía. Te quiero mucho”, dice el audio de la pequeña incluido en esta canción llena de curiosidades.

1. Todo empezó con una nana

Antonio Orozco lo contó en el Local de Ensayo Europa FM. Antonella tiene todas las cosas buenas de su madre “pero, a veces, como todos los niños, no come o no quiere comer”. “Para darle de comer cogía una pianola y yo le cantaba una nana”, explicó el cantante, que consiguió que todos los asistentes a la sala madrileña entonasen al unísono su tema.

Antonella, Antonella

Tiene los ojos, tiene los ojos

Tiene los ojos redondos como una almendra

Como una almendra, como un balón de Nivea.

“Ella iba comiendo”, añadió el cantante, que convirtió esta sencilla nana en el germen del que ya es uno de los grandes éxitos de su carrera.

2. Lejos de su hija y pensando en ella

Si Antonio Orozco le escribió esta canción a Antonella fue porque estuvo un tiempo alejando de ella. El cantante dejó su casa durante una temporada para aislarse y sacar adelante el disco más importantes de su carrera. El Tiempo No Es Oro tiene las 10 mejores canciones de su carrera, siempre según el cantante y con permiso de Mi héroe, Pedacitos de ti y Devuélveme la vida, entre otras muchas.

De todo esto habla en el documental El Método Orozco, un trabajo que muestra el duro e intenso trabajo creativo en el que estuvo envuelto y que pone de manifiesto la importancia que tiene parar para coger impulso. Antonio Orozco no hubiese compuesto este disco si no hubiese hecho este patrón.

3. Un mensaje diario de Antonella

Lejos físicamente de su hija pero siempre conectados. Antonio Orozco recibía cada día un mensaje de su hija, el que se escucha al final de la canción “es uno de tantos”.

“Me los mandaba cada mañana la madre de mi hija para que yo pudiese escuchar y estar conectado más o menos con las cosas y lo he querido compartir así, sin más que decir”, contó el cantante a Lourdes Maldonado en Las tardes de RNE. “Y esta es la persona de la que yo me acuerdo todos los días”.

4. No es solo para Antonella

En esta misma entrevista Antonio Orozco aclaró que esta canción no es solo para Antonella. Es una canción universal. “Todos tenemos en común una cosa y es que hay alguien de quien nos acordamos continuamente", dijo el cantante refiriéndose a padres, madres, enamorados, desenamorados, etc.

5. Y así nació su colaboración con Dani Martín

Precisamente esta idea fue la que utilizó Antonio Orozco para convencer a Dani Martín de que grabasen una segunda versión juntos. El exlíder de El Canto del Loco se quedó prendando del tema al escucharlo y lo dijo a través de Instagram Stories, y también al propio Antonio Orozco en un mensaje directo por Instagram.

Casualidades que Antonio Orozco, que no suele entrar en el buzón, lo hizo ese día al ver la publicación de Dani asegurando que era una de las canciones más bonitas que había escuchado nunca. Así, al leer sus palabras, le propuso una colaboración. "¿Cómo voy yo a cantar una canción que le has escrito a tu hija?, le respondió Dani Martín, al que el cantante convenció que esta era una canción para todas las hijas, incluso para la de Dani Martín aunque no la tuviese.

La respuesta fue inmediata. "Me encantaría", le dijo Dani Martín, según contó Orozco en un encuentro con Europa FM antes de lanzar esta segunda versión.

6. Solo una vez en directo

Las voces de Antonio Orozco y Dani Martín epataron rápidamente y, pese a la conexión establecida entre los dos artistas, solo una vez se han animado a cantarla juntos.

Antonio Orozco nos contó el día de la presentación de su documental su intención de hacer una única actuación junto a Dani Martín que se produjo el 25 de abril en El Hormiguero.

Los dos artista protagonizaron un emocionando directo que terminaron fundidos en un abrazo. "Te quiero, cabrón", le dijo a Dani Martín al despedirse.