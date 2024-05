Aitana adelanta varias pistas de su próxima canción: "No es 'Alpha' ni '11 Razones'"

Ha pasado un mes desde el estreno de Akureyri, su colaboración con Sebastián Yatra, y Aitana ya está pensando en su próximo lanzamiento. Todavía no tiene fecha, aunque la catalana ha comenzado la promoción de este single.

La artista se encuentra en México, donde pudimos verla arrasar en el festival Tecate Emblema y cantar en directo Formentera con Nicki Nicole por primera vez. Se trata de la primera parte de la gira de festivales y en unos meses aterrizará en España para dar varios conciertos y terminar en diciembre en el Bernabéu.

Ha aprovechado este viaje para charlar en la radio sobre su nuevo proyecto musical, adelantando que saldrá en breves una canción que ella compuso en septiembre de 2023. A diferencia de Akureyri, esta será en solitario.

¿Será pop o nos recordará a la electrónica como pasó con Alpha? La intérprete de miamor ha revelado en el programa El Brunch que no tendrá nada que ver con sus sonidos anteriores: "Se va a notar mucho por donde voy. Es otra cosa, no es Alpha, no es 11 Razones y no es Spoiler".

"En cada álbum ofrezco cosas distintas y es lo que quiero reflejar", ha aclarado Aitana.