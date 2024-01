Aitana da detalles de su cuarto disco y cuenta qué canción de '11 Razones' quería descartar

Aitana ha visitado la Academia de Operación Triunfo seis años después de su paso por el programa.

La cantante llegó siendo una joven desconocida de 18 años y ahora, a sus 24 años, es una de las artistas más exitosas de España con gran proyección internacional.

Una visita que ha causado sensación en todos los sentidos posibles: los fans de la artista se ha agolpado a los alrededores de la academia en Terrasa, para darle la bienvenida, mientras que los triunfitos han flipado al verla entrar y Noemí Galera no cabía en sí del orgullo que ha sentido al verla allí de nuevo, por no hablar de los miles de fans que estaban siguiendo su visita en directo.

En el rato que ha pasado en OT charlando con los concursantes, ha aprovechado para contar su experiencia y darles útiles consejos de cara a su salida a la industria musical, pero también ha dado detalles sobre su próximo proyecto musical.

Su próximo disco

Paul, uno de los concursantes que es un gran fan de la cantante, ha querido saber cómo surgía el proceso de creación de cada disco, ya que son muy distintos entre sí, y Aitana ha terminado contando un poco sobre su nuevo álbum.

"Soy una persona que no puedo estar quieta", ha comenzado diciendo. Spoiler fue un megamix, a nivel más mainstream y pop, no había tanta gente haciendo pop rock y por eso surgió 11 Razones, y en cuanto a Alpha ha asegurado: "Me apetecía hacer música más bailable por el mood en el que estaba, pero el reggaeton no, me gusta, pero no sé defenderlo".

"Ahora estoy preparando mi cuarto disco, está entre 11 Razones y Alpha, con más guitarras, estoy en ese proceso de tranquilidad, de componer. Todavía queda un año", ha asegurado la cantante, que ahora pondrá rumbo a Los Angeles para comenzar a trabajar en su nuevo proyecto.

La canción de '11 Razones' que quería descartar

"He sacado canciones que a día de hoy no me arrepiento, pero no me gustan", ha desvelado la intérprete, haciéndoles ver que los procesos de composición no son fáciles, pero que, a veces, aunque no nos guste como está quedando algo, hay que intentar darle una vuelta de tuerca.

"Igual era una canción que quería descartar, la vea aburrida, le di más vueltas y cambie cosas y me la quede, y ahora es una de las canciones que más vive la gente en mis conciertos", ha contado, algo que ha dejado de piedra a los triunfitos, pues como ella misma ha dicho, Igual ha terminado siendo una de las canciones favoritas del público.

¡Nos ha encantado su visita a la Academia!