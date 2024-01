Aitana vuelve a 'Operación Triunfo' seis años después: los consejos a los triunfitos de cara a la industria musical

Las peticiones de todo el mundo se han hecho realidad: Aitana, la exconcursantes más exitosa de Operación Triunfo , ha regresado a la Academia para visitar a los talentos de la edición 2023, seis años después de su paso por el programa.

La catalana participó en el reality musical en el año 2017, cuando, después de seis años de parón, el formato regresó a televisión con un cambio de aires, fresco y renovado. Ocaña quedó segunda, y a día de hoy es una de las artistas españolas con más reproducciones en las plataformas de streaming.

Después de verla esconder sanjacobos, atiborrarse de miel, hacer magia con Procuro Olvidarte, o regalarnos momentazos como "Sisters, formación", ahora Aitana viene hecha toda una estrella y con muchas tablas: ha sacado tu tercer álbum de estudio, actuó en los premios Goya 2021, está trabajando en su faceta como actriz y se ha convertido en la primera solista española hacer un concierto en el Santiago Bernabéu y agotar todas las localidades.

Decenas de personas se han reunido en los aledaños de la academia, situada en Terrasa, para esperar la llegada de la intérprete, que estaba muy ilusionada de volver a casa. "Qué fuerte, esto está muy distinto", ha dicho la artista un poco desubicada, a la vez que emocionada por el cambio en la distribución del mobiliario de la academia cuando ha entrado."Me estoy volviendo un poco loca", ha expresado.

Aitana cuenta su experiencia y aconseja a los triunfitos

Antes de comenzar la roda de preguntas y la visita a la academia, la cantante ha invitado en primera persona a los triunfitos a su concierto en el Santiago Bernabéu, que tendrá lugar el 28 de diciembre de 2024.

La cantante ha rememorado con los chicos cómo fue su proceso de entrar en OT, su estancia y su experiencia profesional en la industria musical y ha aprovechado en la ronda de preguntar para aconsejar a los concursantes de cara a sus carreras.

Viaja

"Si se da la oportunidad me está gustando mucho, salir, conocer otras culturas, otro tipo de música", ha contado la intérprete de 24 Rosas, animando a los talentos a que viajen.

Sé tú mismo

"Creo que mucho de lo que tengo ha sido gracias a que la gente me quisiese, yo no sé realmente que es lo que hice, creo que ser yo en todo momento. Una discográfica apuesta viendo la reacción de la gente", les ha contado la catalana.

"Lo importante es que cuando salgáis es que seáis vosotros mismos, a la gente se le va mucho la pinza en esta industria, todo el tiempo está arriba abajo, parece que estás flotando, pero luego te metes la ostia", ha asegurado.

Apóyate en los tuyos

También le ha aconsejado que se apoyen en su familia, amigos y la gente que quieren, denotando que la clave está en el equilibrio.

Ve a terapia

Aitana hablado del choque que supuso para ella salir y cuáles fueron sus primeras sensaciones tras abandonar la academia:"No sé si me quiero dedicar a esto, no sé si valgo para esto", pensó ella al salir de OT, y fue entonces cuando comenzó a gestionarlo en terapia.

"Me sentía muy feliz y agradecida con lo que me estaba pasando, pero no sabía si mi mente iba a ser capaz de soportar las críticas", ha recalcado.

Aprende a componer

Sobre prensa y redes sociales

Viajes a Los Angeles para trabajar con productores, escribir 60 canciones y descartar 55, que ella misma participe en la composición de todos sus temas ... Ocaña ha recalcado la importancia de tener algo tuyo, que te haga diferenciarte del resto y con lo que puedas sentirte identificado y con lo que el público pueda identificarte.

Aitana es una experta en enfrentarse a la prensa y las polémicas en redes sociales, por eso ha dado a los triufitos un gran consejo: "Guardaos cosas para vosotros". La artista ha contado que no tiene las redes sociales instaladas en su teléfono y que solo acude a los eventos mediáticos que están relacionados con ella, algo que en michas ocasiones le ayuda a mantenerse tranquila y con los pies en la tierra.

Confía en tu intuición

Después de la pregunta de una de las concursantes sobre como se enfrentó ella a la industria al salir de OT, la respuesta de Aitana ha sido clara: confiar en su intuición fue lo que la ayudó a que el lanzamiento de su primer single, Teléfono, fuese todo un éxito. De ahí en adelante la artista siempre ha hecho lo que ella ha querido y con lo que se ha sentido cómoda, y sus fans y su discográfica han apoyado todas sus decisiones.

Después de esta charla, Aitana y los concursantes han paseado por la academia, y la cantante se ha sorprendido de que estuviese tan cambiada, eso sí, ha confirmado que "huele a Operación Triunfo". Al salir, ha dedicado unas bonitas palabras en sus redes sociales, tanto a Noemí Galera, como al programa.

"Gracias a todos. Gracias Noe, gracias familia. Porque la primera apuesta siempre fue vuestra, porque vosotros confiasteis en mi antes que nadie. Nos vemos en el Bernabéu eh, os quiero. <3", ha escrito.