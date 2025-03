Aitana y Myke Towers estrenan 'Sentimiento natural', la canción del verano llega en marzo

Aitana y Myke Towers acaban de sacar la canción del verano. Sentimiento natural llega en marzo con todos los ingredientes para sonar al atardecer en un chiringuito de playa o piscina.

Los dos artistas han unido sus voces en esta canción que, más que de amor, es de atracción intensa. "Tú tienes algo raro, ey | Algo que no he sentido, algo que no es humano, no | Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no | Y no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey", cantan los dos artistas en esta canción destinada a subir la temperatura.

Los dos artistas cantan a una relación que se sale de lo común, a una relación extraordinaria en la que los besos y abrazos hacen que se pare el tiempo. "El tiempo detuviste cuando mis labio' besaste | Tú tiene’ un no sé qué, me preguntan, digo: "¿Qué se yo?"

Los guiños de Aitana en el videoclip de 'Sentimiento natural'

Es una canción de verano con un videoclip de oficina con Aitana y Myke Towers sometiendo a numerosos candidatos a una entrevista de trabajo. Ninguno da la talla pese a sus aparentemente numerosas virtudes.

El candidato más joven y más torpe es el que conquista a la cantante que para este videoclip ha llamado a sus dobles como también hizo en Segundo intento.

Además una de las candidatas que no pasa las pruebas es una joven que conoció en una firma de discos de 2019 en el Centro Comercial Gran Turia de Valencia y que la dejó sin palabras con su flexibilidad. "Ay, Dios mío, qué susto", había dicho cuando la joven que aparece en el videoclip se puso la pierna sobre la cabeza.

La letra de 'Sentimiento natural' de Aitana y Myke Towers

[Letra de "SENTIMIENTO NATURAL"]

Tú tienes algo raro, ey

Algo que no he sentido, algo que no es humano, no

Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no

Y no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey

Y cómo nos besamos, no

Tú tienes algo raro, ey

Algo que no he sentido, algo que no es humano, no

Tú subes los latidos a un ritmo que no es sano, no

Que no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey

Y cuando nos besamos, no

[Aitana]

Vamos a Playa Hermosa frente al mar, hoy se siente tan brutal

Tomando un tequila y sal, sentimiento natural

Brillan las еstrellas mal y el espacio sidеral

Iluminando el total, sentimiento natural

[Myke Towers]

¿Qué sentido tiene que se sienta como que te conozca de antes?

Mami, tú das musa, cualquiera va a querer ser cantante

Yo andaba lo más campante, en mi camino te cruzaste

El tiempo detuviste cuando mis labio' besaste

Tú tiene’ un no sé qué, me preguntan, digo: "¿Qué se yo?"

Sé que en ella me enfoqué, ella mis ojo' leyó, I'm fucked

Let me love with you, oh, no, no creía en el amor

Ella me arregla el humor, tú me arregla’ los días grises, ma

Si quieres irle a Ibiza me dices, no falla que cuando la acaricie

Se extrema que la piel se le erice, no olvido lo que le hice

Qué bien le queda el MIU MIU

A veces yo la lío, te lo juro, yo no estaba en amorío'

Es natural el sentimiento y hará frío, baby

[Coro]

Tú tienes algo raro, ey

Algo que no he sentido, algo que no es humano, no

Tú subes mis latidos a un ritmo que no es sano, no

Que no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey

Y cómo nos besamos, baby

Tú tienes algo raro, ey

Algo que no he sentido, algo que no es humano, no

Tú subes los latidos a un ritmo que no es sano, no

Que no tiene sentido cómo nos abrazamos, ey

Y cómo nos besamos, no

[Outro: Aitana & Myke Towers, Ambos]

Y cuando nos besamos

I'm fallin' in love (I'm fallin' in love)

Y cuando nos besamos

I'm fallin' in love (I’m fallin’ in love)

Y cuando nos besamos

I'm fallin’ in love (I'm fallin' in love)

Y cuando nos besamos

I'm fallin’ in love

With you

(I'm fallin' in love, I'm fallin in love)

With you

(I'm fallin' in love, I'm fallin in love)

With you

(I'm fallin' in love, with you, with you, with you)

With you

I'm fallin' in love with you