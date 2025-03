El surrealista cameo en el videoclip de Aitana y Myke Towers para 'Sentimiento Natural'

Aitana y Myke Towers buscan al mejor talento en el videoclip de Sentimiento Natural.

El artista puertorriqueño coquetea con el pop en una colaboración muy deseada por los fans, quienes precisamente se han percatado de un curiosísimo detalle entre los miembros del particular casting de Aitana y Myke Towers.

En un momento dado, aparece una clara referencia a la joven fan de Aitana que se hizo ultra viral por su encuentro con la artista en una firma de discos. Nada más verla, levantó la pierna haciendo una pirueta. Aitana, que no se lo esperaba, reaccionó de una forma tan espontánea como tierna. "Ay dios mío, qué susto", dijo con una sonrisa en los labios.

La actriz que aparece en el clip no es la fan real, pero el homenaje es evidente y no ha pasado desapercibido en las redes sociales, donde la protagonista de aquel momento ha reaccionado: "Soy yo la de la firma... Ojalá me hubiera llamado para el videoclip", bromea.

La canción, extraída del que será el cuarto disco de Aitana, llega después del éxito de Segundo Intento. Aquí, Aitana se lleva al pop a uno de los artistas urbanos más destacados del momento. Y Myke Towers se deja llevar... Hace bien, porque esta tiene papeletas para convertirse en la canción del verano. Y eso que todavía estamos en marzo.