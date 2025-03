Todo lo que ha dicho Aitana sobre su nuevo disco: muchas colaboraciones y estreno "no dentro de mucho"

Aitana sigue creando expectativas alrededor de su cuarto disco con el estreno de Sentimiento natural, un segundo adelanto donde colabora con el puertorriqueño Myke Towers para cantarle al deseo a base de un pop electrónico menos marcado que el de Segundo intento, el primer sencillo de esta nueva etapa donde le canta al desamor desde una historia personal.

Con A4, la artista muestra su lado más sincero e íntimo. Y no lo decimos por seguir el tópico, sino porque el álbum mantendrá la misma línea que su documental Aitana: Metamorfosis, donde la cantante se desnuda metafóricamente ante la cámara al mostrar sus inseguridades, sus miedos, su exhaustivo ritmo laboral o las relaciones personales con sus seres queridos.

Para la creación del disco, Aitana ha acudido a estudios de grabación en Los Ángeles y Miami para trabajar con productores como Nico Cotton, Andrés Torres o Mauricio Rengifo. Pero ¿qué más se sabe de momento sobre su cuarto álbum de estudio?

Muchas canciones y muchas colaboraciones

A finales de enero, Aitana desveló en una entrevista a E! NOW LATINO desde Latinoamérica que su cuarto disco es el que más canciones tiene de toda su discografía, por lo que no tendrá menos de 16 composiciones. En esa misma conversación, la catalana también confesó que A4 es su álbum con más colaboraciones.

En otra entrevista para El Calce, la catalana afirma que dentro del disco habrá una colaboración con otro artista puertorriqueño aparte de Myke Towers al que admira "demasiado". Aunque se desconoce de quién se trata, las redes sociales especulan sobre una fusión con Jay Wheeler, Luis Fonsi, Rauw Alejandro o Bad Bunny.

Fecha de lanzamiento

A pesar de que Aitana ya ha estrenado dos sencillos de su cuarto disco, este todavía no tiene una fecha de estreno oficial. Sin embargo, en la entrevista recién citada asegura que el álbum saldrá "no dentro de mucho", y que "luego vienen los estadios". Por tanto, A4verá la luz antes del 27 de junio, fecha de su primer concierto en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Un disco más narrativo y diverso

Otro detalle que ha desvelado la artista sobre su próximo trabajo es que mantiene una narrativa donde Segundo intento y Sentimiento natural se sitúan como polos opuestos. "Me siento un poco en mi Metamorfosis era porque me siento muy dentro de este proceso. Creo que es bonito explicar lo que he explicado en el documental porque dentro del disco también se sigue explicando un poco todo eso", desvela para El Calce.

Así, Aitana asegura que "el disco tiene un concepto mucho más narrativo, mucho más de historia". "Todo se explica con el nombre del disco, por qué ese nombre, qué hay dentro del disco... Todo tiene una historia", cuenta antes de asegurar que a lo largo de las canciones "hay muchas Aitanas dentro". "No sé quién es Aitana, me gusta descubrir quién voy siendo a lo largo de la vida, a lo largo del día...", comenta.

Más allá de la escritura, el sonido del disco cuenta con distintas melodías dentro del pop: "Yo siempre soy muy pop, todo el disco tiene ese hilo conductor. Es verdad que los dos últimos eran más conceptuales a nivel género musical: el segundo era más pop rock y el tercero más pop electrónico. En este hay un poco más de todo", desvela en El Calce. Y añade un nuevo detalle: "Se utilizan mucho los sintetizadores".

El azul, el color de 'A4'

A principios de enero, Aitana compartió un tráiler introductorio de su nueva era que situó el azul como el color transversal del disco. Desde entonces, la artista ha aparecido con mechones azules en alfombras rojas y en sus dos videoclips, aparte de incluir un recuadro azul en las portadas de Segundo intento y Sentimiento natural.

En su entrevista con El Calce, la catalana asegura que el significado del color azul "es lo más importante del disco" porque explica su título. "Eso lo van a ir descubriendo. Me visto todo el tiempo de azul, mi coche en Miami es azul, mi casa es azul... Me estoy empezando a volver loca. Todo tiene que ver con algo, y es completamente el color de esta nueva era", afirma. Además, cuenta que lleva trabajando en este álbum desde antes del estreno de Alpha (2023).

'6 de febrero' estará incluida en el disco

Desde el lanzamiento del tráiler de su serie documental Aitana: Metamorfosis, los fans de la artista están volcados con una canción inédita que aún no ha visto la luz: 6 de febrero. El tema aborda una ruptura sentimental, y el estribillo se hizo rápidamente viral: "Porque todavía te quiero, yo te quiero / Maldito me olvidaste de primero / Tú que me prometiste el mundo entero / Ahora devuélveme mi seis de febrero".

En la docuserie, Aitana se muestra muy entusiasmada con la composición, aunque no ocurre lo mismo con su equipo profesional. Sin embargo, la artista confirmó en una entrevista reciente que 6 de febrero formará parte de su cuarto álbum: "Oficialmente, va a estar en el disco viendo la repercusión que ha tenido. La verdad es que le tengo mucho cariño a esa canción".