Aitana da pistas sobre su nueva era musical: "Balada, bedroom pop y volver al pop rock de '11 razones'"

Aitana se prepara para entrar en su cuarta era musical tras Spoiler, 11 razones y Alpha. La cantante catalana ha lanzado recientemente Akureyri, una preciosa balada con Sebastián Yatra, para marcar los ritmos de cómo será su cuarto álbum de estudio.

Se ha convertido en la portada de la revista Harper's Bazaar, donde se ha convertido en una preciosa ninfa marina para reivindicar su resurgimiento. En la entrevista, ha desvelado cómo se viene el próximo disco, que beberá de estilos como "las baladas o el pop rock".

"Quiero experimentar, hacer pop en su máximo esplendor y probar cosas muy diferentes. Balada, bedroom pop, volver al pop rock de 11 razones… Y quiero que todo sean canciones muy pensadas, que calen, que se te queden. Que perduren", ha destacado.

La artista dará un segundo concierto en el estadio Santiago Bernabéu el próximo 29 de diciembre, después de decir que únicamente pisaría el templo madridista una vez: "Al principio dije que no, porque no me veo capaz de llenarlo dos veces. Pero no han dejado de pedírmelo. Y, al final, me debo a eso".

Aitana destaca que Akureyri es "muy metafórica"

Además, Aitana se ha pronunciado sobre Akureyri, la canción que ha estrenado con su expareja, y ha destacado que "es muy metafórica" porque habla de "que aunque no consigas lo que quieres, disfrutas mucho del camino". Tras el lanzamiento, ha sido preguntada en muchas ocasiones sobre si ha regresado con el colombiano.

"Titulares va a haber siempre. ¿Que se van a triplicar por esto? Pues quizá, ¡pero es que ya hay tantos que…! Puede que eso sea lo que haga que la gente vea el vídeo, pero ojalá se den cuenta de que lo que hay detrás es una canción preciosa que nace de dentro, con cosas muy explícitas y que claramente hemos escrito sintiéndolas", piensa ella.

Del mismo modo, ha negado estar actuando por marketing: "No quiero que ninguna niña deje de seguirme porque soy feliz con ellas, y, si algún adulto se quiere unir al fandom, pues ¡bienvenido! Pero no hago una canción con Sebastián pensando en lo que voy a conseguir".