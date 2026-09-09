Aitana reivindica hablar en catalán en su último concierto en el Palau Sant Jordi

Los conciertos que ha ofrecido Aitana durante los últimos coletazos de su Cuarto azul World Tour en el Palau Sant Jordi de Barcelona han sido todo un baño de masas para la artista.

Una experiencia muy emotiva para la cantante, que no ha dudado en dejar un importante mensaje ante sus vecinos al reivindicar el catalán como "lo más importante que tenemos en Cataluña".

La de Sant Climent de Llobregat ha explicado a los asistentes que, a pesar de que en su casa es castellanoparlante, es bilingüe gracias a la escuela en la que estudió, valorando la trascendencia de la circunstancia.

Sin embargo, Aitana también ha reconocido que le gustaría mejorar algunos aspectos de su catalán, ya que sus constantes viajes y el tiempo en el que vive lejos de Cataluña hace que su fluidez no sea la que le gustaría. "No es tan fácil para mí. Me gustaría poder dar clases en catalán, me gustaría mantener la lengua".

Además, también ha recomendado participar de actividades culturales en catalán, por ejemplo "ver películas". "A mí me encanta Crims", ha explicado.