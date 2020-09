AlertaRoja Las movilizaciones de la industria de la cultura y el espectáculo tiñen de rojo España pidiendo reactivar el sector

Este 17 de septiembre será recordado por la enorme movilización de la industria del entretenimiento para defender que la cultura es segura y pedir los medios necesario para que el sector no continúe en la situación tan precaria en la que se encuentra. Después de teñir de rojo las redes sociales bajo el hashtag #AlertaRoja , se han organizado movilizaciones en 28 ciudades españolas para pedir que "no se les olvide" y se reactiven las agendas culturales.

El sector del espectáculo ha sido uno de las más dañados en la pandemia del coronavirus. Se han cancelado miles de conciertos, festivales, obras de teatro e infinidad de tipos de espectáculo en vivo en todo el mundo, lo que ha puesto a la industria en la cuerda floja.

En España, hartos de considerarse "invisibles" por parte del Gobierno y las CCAA, miles de representantes de los espectáculos en vivo han organizado una serie de movilizaciones bajo el lema "Alerta Roja / Hacemos eventos" en un total de 28 ciudades españolas para reivindicar que se reactive de una vez por todas el sector.

Recordemos que pese a las dura situación en la que nos encontramos, los profesionales de los espectáculos en vivo han trabajado a contrarreloj para poder adaptar los diferentes eventos con todas las medidas de seguridad pertinentes para garantizar un espacio seguro para los espectadores.

Aún así, no lo están teniendo nada fácil y campañas tan desafortunadas como la del Ayuntamiento de Murcia, que comparaba la pulsera de un hospital con la de un festival, perjudica seriamente a este sector.

Durante todo el jueves 17 de septiembre las redes sociales se tiñeron de rojo por parte de artistas, promotores, productores, técnicos y todo tipo de profesionales que anunciaban estas movilizaciones que se han llevado a cabo, con el objetivo que se les reconozca como parte de los principales afectados y por tanto prioritarios de atención, así como la "reactivación inmediata de las agendas culturales y de eventos de las administraciones públicas".

Con más de 25.000 personas movilizadas según cifras de la organización, Alicante, Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Girona, Granada, Ibiza, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza han sido las ciudades donde se han llevado a cabo estas protestas de forma completamente multitudinarias y seguras, "como los eventos que organizamos".

Los 'flighcases', los conocidos baúles del equipo técnico de los eventos en vivo, han sido el símbolo principal de estas movilizaciones. Técnicos, músicos, actores, productores, promotores y un sinfín de profesionales relacionados con el mundo de la cultura han empujado estos baúles por las diferentes ciudades en señal de solemne protesta.

Los hemos visto hacerlo bajo la lluvia en Madrid, en el Teatro Principal de Valencia, el Parlamento navarro iluminado de rojo, en el Paseo de María Cristina de Barcelona, en la Plaza del Obradorio de Santiago de Compostela, en la Plaza de España de Sevilla, y así hasta en las 28 ciudades anteriormente mencionadas.

Movilizaciones ordenadas, solemnes, de unas 600 personas en cada caso, ya que es el máximo permitido por la pandemia; pero todas pidiendo que "no se les olvide" y que se tomen medidas para que las miles de personas afectadas salgan de la precariedad.

"El ministro Uribes dijo que no dejaría a nadie atrás, pero lo ha hecho. Muchos de los trabajadores que están aquí llevan 7 meses sin cobrar ni un duro ni ningún tipo de prestación; ellos fueron los que iniciaron esto en marzo y se ha forjado una unidad que ha sido algo inédito en el mundo de la cultura de este país", ha destacado Ana Alonso, portavoz de #AlertaRoja.

En Madrid, la marcha se ha iniciado en la calle Mayor rumbo a la Puerta del Sol, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto compuesto por 14 puntos: "Estoy aquí aunque no me veis, porque soy una más de las personas invisibles, invisibles para las administraciones públicas. Desde el inicio de la pandemia no hemos podido trabajar y, aunque hemos implantado en tiempo récord todas las medidas de seguridad y no ha habido hasta el día de hoy ningún brote confirmado en nuestro sector, se nos ha dejado atrás" leía una voz oculta.

LAS PETICIONES AL GOBIERNO

El movimiento 'Alerta Roja' que engloba a más de 90 asociaciones del sector, insta al Gobierno a "tomar medidas urgentes en las próximas semanas para garantizar la supervivencia del sector" y a la formación de "una gran mesa de trabajo" transversal donde se siente no solo Cultura, sino también Haciendo y Trabajo, y se establezca "la negociación de un convenio colectivo de ámbito nacional".

Además, remarcan que se encuentran "en una situación límite que, de no paliarse, supondrá la ruina de miles de familias" y empresas. Tenemos que recordar que la industria del espectáculo representa el 3,8 % del PIB español y es creadora de 700.000 puestos de trabajo.

Entre las medidas propuestas, además del reconocimiento del sector como especialmente perjudicado y la reactivación de las agendas culturales públicas, se ha solicitado la recuperación de los ERTE por fuerza mayor total con exención del 100% de las cotizaciones en seguridad social para las empresas.

También se han pedido medidas para sus trabajadores hasta que haya una recuperación del 100% de los aforos.