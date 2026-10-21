Alex Warren desvela por qué le gusta firmar las cenizas de los padres fallecidos de sus fans | Getty

El cantante Alex Warren se ha situado como uno de los autores más destacados de la escena desde que canciones como Ordinary o Eternity se convirtiesen en algunos de los hits más escuchados de todo el mundo.

Un éxito que se ha seguido acumulando tras el reciente lanzamiento de su álbum WILDCHILD, en el que profundiza en la relación que ha experimentado tras la pérdida prematura de sus padres.

En una charla junto a la cantante Megan Moroney en la revista Rolling Stone, el estadounidense ha desvelado una de las dinámicas más sorprendentes que ha vivido durante sus shows. "A medida que he compuesto estas canciones y he dado estos conciertos, la gente trae a sus padres fallecidos a mis shows", ha explicado. "Ponen las cenizas en una urna o en una bolsa, y las traen a mi concierto para que las firme".

Una circunstancia que, de hecho, entusiasma a Warren. "Me encanta (...) Con cada conversación, mantienes viva a esa persona y conservas un recuerdo precioso. No puedes controlar la pérdida, no puedes controlar el duelo, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante él", ha explicado.