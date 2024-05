Ana Mena y Gale son la prueba de que el éxito en la música es más que cuestión de suerte

Nacieron en partes del mundo totalmente opuestas, pero su camino se ha unido gracias a su determinación en la música. Tanto Ana Mena (Málaga, 27) como Carolina Isabel ―nombre real de Gale― (30, Arecibo, PR) eran solo unas niñas cuando supieron que lo suyo era escribir y cantar canciones.

La malagueña hizo sus pinitos al lado de Juan y Medio en Canal Sur, cuando a los siete años ya irradiaba una luz de estrella que dos décadas después la ha llevado a colgar el cartel de entradas agotadas del WiZink Center de Madrid.

Por su parte, la puertorriqueña creció rodeada de música. Su abuelo era artista y antes de los 10 años ya había compuesto sus primeros versos. Su nominación en los pasados Latin Grammy a Best New Artist supuso la conquista de una meta que llevaba tiempo persiguiendo. "Es categoría a Mejor Nuevo Artista, pero llevo muchos años trabajando, preparándome, estudié música. O sea, es un sueño que siempre he tenido desde que soy pequeñita. He trabajado muy duro y con mucho amor", contaba este lunes en una charla con Europa FM ante el estreno de La Razón, la colaboración que las ha unido.

Fue precisamente su viaje a Sevilla lo que la puso en contacto con Ana Mena. "Parecía que nos conocíamos de toda la vida. Aterrizó y se vino al estudio conmigo, se lo agradezco enormemente", decía la intérprete de Música Ligera. Gale tenía claro que la de Málaga era la artista indicada para cantar con ella un tema que habla de intuición femenina, con una melodía pop ultrapegadiza e irresistible.

"'La Gata Bajo la Lluvia' es una de esas canciones que te gustaría haber escrito a ti"

Otro punto en común son los sendos homenajes que han hecho a canciones que han formado parte de su vida. Ana Mena se llevó a su terreno La Gata Bajo La Lluvia, un clásico que Rocío Dúrcal inmortalizó en 1981. "Es una canción que me ha hecho llorar mucho y que a nivel melódico me parece una obra maestra. La letra es una pasada, de esas que te gustaría haber escrito y que perteneciera a tu repertorio para siempre", sostiene.

Gale evocó los inicios de Shakira con revitalizando la balada rock más importante de la carrera de la colombiana,Inevitable. "Shakira ha sido una de mis influencias más fuertes desde pequeña. Inevitable es un clásico y me fascina lo fuerte que es esta canción, ese contraste de fuerza y vulnerabilidad", destaca. La euforia se desató cuando le hizo llegar su versión y esta no solo aplaudió su talento, sino que la promocionó y le dio difusión en sus redes sociales.

"No atreverse es un obstáculo, tienes que creer en ti"

Sus años de trabajo y esfuerzo han estado llenos de obstáculos, pero ninguna quiere poner el foco en lo malo. "Es necesario valorar las cosas buenas que te pasan, sobre todo cuando es algo que llevas persiguiendo desde tan niña", asevera Ana Mena antes de que Gale matice que a veces el mayor escollo, la trampa más grande, pueden estar en tu mente. Ella también ha sorteado momentos difíciles y esa nominación al Latin Grammy le dio sentido a todo: "No atreverse también es un obstáculo. Tienes que creer en ti".