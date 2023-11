La música latina es de las mujeres en el año de Sevilla como sede de los Latin Grammy

Ni una sola habitación libre en los hoteles sevillanos. La 24 edición de los Latin Grammy cruza por primera vez el charco para demostrar que no importa de dónde vengan los artistas. Las emociones, y las mujeres, son las que mandan en la música. Shakira, Karol G y Natalia Lafourcade han hecho triplete en las categorías principales, Niña Pastori se ha llevado el Mejor Álbum Flamenco por Camino y el canario Quevedo debuta con su primer gramófono en tiempo récord gracias al coreadísimo Quédate.

Sevilla tiene duende. La capital hispalense se ha convertido durante una semana en una gran sala de fiestas, una celebración del estallido cultural de la música latina a nivel global. Los eventos han llenado las calles de la ciudad, formando largas colas y marabuntas de fans, agónicos por ver pasar a sus ídolos ante sus ojos durante escasos segundos.

Este jueves, la 24 edición de los Latin Grammy ha reunido a la comunidad latina e internacional en un Palacio de Congresos cargado de focos, cámaras y destellos de flashes. Por la larguísima alfombra roja han desfilado caras debutantes como Joaquina, ganadora del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista, pero también emblemas de la música como el colombiano Juanes, premiado con el Mejor Álbum Pop Rock, o la mexicana Julieta Venegas, ganadora del Grammy a Mejor Álbum Pop Vocal.

También hubo carreras y plantones ante los micrófonos de la prensa. Rauw Alejandro pasó tan rápido como tímido, igual que Alejandro Sanz, Quevedo o Karol G. Directas al photocall y sin atender a los medios fueron Rosalía y Shakira, un plantón que disimularon sonriendo en ante los reporteros gráficos.

Después de años de ausencia femenina, la Academia nombraba como Persona del Año a Laura Pausini, que recogía el premio orgullosa de ser "la italiana más latina del mundo". Lo hace justo cuando se cumple el trigésimo aniversario de su victoria en el Festival de San Remo con La Soledad. Llena de alegría y disposición, reconocía estar preparada para sus siguientes 30 años en la música.

Rosalía canta Se nos fue el amor de Rocío Jurado

Rocío Jurado, la desaparecida voz del milenio, ha resucitado gracias a Rosalía, que arrancaba la gala cantando una deliciosa versión de Se nos fue el amor rodeada de guitarristas y palmeros. Solo tenía una nominación este año y se ha ido con las manos vacías, pero sigue siendo la segunda española que más Latin Grammy ha levantado, 12 en los últimos tres años. Solo le supera Alejandro Sanz, que ha cantado su Corazón Partío.

El de Moratalaz es el más premiado de la historia ―acumula 24 gramófonos en su palmarés― y ha servido de anfitrión para homenajear a Antonio Banderas, galardonado con el Premio de la Presidencia por el gran impacto de su carrera como embajador mundial de nuestro patrimonio cultural. "Creo profundamente en el arte para la educación, es la mejor manera de aprender a vivir", decía el malagueño.

"No me puedo creer que el mejor álbum del año lo tenga una chica"

Karol G no podía evitar las lágrimas sobre el escenario al recoger su tercer Latin Grammy de la noche. Mañana será Bonito es el Mejor Álbum del Año, pero también ha triunfado en categoría Urbana y junto a Shakira se ha llevado la Mejor Interpretación gracias a TQG. "No me puedo creer que el mejor álbum de música urbana lo tenga una chica", señaló sobre ese disco que escribió mientras atravesaba el desamor de su ruptura con el cantante Annuel AA.

Nathy Peluso es la responsable del Mejor Vídeo del Año por Estás Buenísimo, una producción que cayó en las manos de la productora de C. Tangana, Little Spain, con Felix Bollaín a la cabeza del proyecto ganador.

Milan y Sasha, los niños de Shakira, siguieron los pasos de su madre desde la primera fila y participaron en la interpretación de Acróstico con un vídeo grabado. "Se lo dedico a mis hijos", exclamaba la colombiana al recoger uno de los tres Latin Grammy que se ha llevado a casa. La venganza musical que hizo con Bizarrap para su expareja es la Canción del Año, "pero en el pasado ya no hay nada", reconocía.

Shakira en los Latin Grammy 2023

Natalia Lafourcade se ha coronado también con su disco Todas las Flores, que incluye la Mejor Grabación del Año, Mejor Canción Cantautor y Mejor Álbum Cantautor.

El mayor nominado de la noche, Edgar Barrera, ha recogido dos de los 13 galardones a los que optaba, siendo reconocido como Compositor del Año en la premiere.

Sin premio se han quedado los españoles Pablo Alborán, Arde Bogotá, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Beatriz Luengo, Zahara, Sen Senra o Valeria Castro, que ya se sentía ganadora antes de conocer el veredicto. Lo ha vivido Con cariño y con cuidado, igual que el título del disco que la ha llevado hasta aquí.

La lista completa de ganadores de los Premios Latin Grammy 2023 de Sevilla