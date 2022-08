Angelo, el hijo de Adele, responsable de su decisión de fijar una residencia en Las Vegas

Te interesa Adele recupera su residencia en Las Vegas y ya ha anunciado las fechas

Adele vive uno de sus mejores momentos. La artista londinense de 34 años está en pleno renacer musical y personal. Celebra un año de amor con el mánager Rich Paul y está a punto de inaugurar su show de Las Vegas que se prolongará hasta 2023.

Lo cuenta en el número de septiembre de las ediciones británica y estadounidense de la revista ELLE, donde reflexiona sobre ambos momentos y protagoniza un espectacular reportaje fotográfico.

Adele habla desde la intimidad y cuenta por qué decidió fijar una residencia en Las Vegas, en lugar de quedarse en Londres o girar por todo el mundo y cuenta qué papel jugó su hijo Angelo, de nueve años, en esta decisión.

La residencia tiene sentido desde el punto de vista logístico: la artista no quiere que su carrera afecte a la crianza compartida de su hijo, fruto de su matrimonio con el empresario Simon Konecki. Ambos firmaron su acuerdo de divorcio en 2021, aunque la separación se produjo en 2019.

Conseguir la custodia compartida no fue fácil por eso no quiere que nada cambie ni quiere sacar a Angelo de su vida en Los Angeles, además dice que este es un buen momento para tener una residencia en Las Vegas. "Sé que no tengo 60 años ni tengo 20 álbumes pero creo que mi música funcionará en un espectáculo en Las Vegas”, apunta la artista, que empezará este show en noviembre de 2022. Será la presentación de su disco 30, que lanzó el 19 de noviembre de 2021.

"El mundo no ha visto 30 todavía. Va a ser muy emocionante", asegura.

Adele vive ahora en Beverly Hills, en una antigua propiedad de Sylvester Stallone por la que pagó 58 millones de dólares (unos 55 millones de euros al cambio actual). La casa la mostró en Instagram en mayo cuando compartió una foto en el jardín de la residencia junto a Rich Paul. En la imagen se les ve sostener en la mano las llaves de su casa nueva.

Angelo, el hijo de nueve años de Adele

Angelo marca las decisiones de Adele pero su protagonismo es solo en la intimidad. Adele no ha mostrado nunca a su hijo, que nació en octubre de 2012 y al que solo hemos visto en fotos de paparazzi.

Adele no quiere que su hijo salga ante los medios pero sí habla abiertamente de él. En la entrevista de ELLE cuenta los gustos musicales del epqueño.

Está obsesionado con Billie Eilish, dice la artista que ese día acompañará a Angelo a ver a la estadounidense en The O2. "Irá a [su habitación] después de la escuela y leerá todas las letras y luego querrá discutirlas", dice sobre la afición de su hijo.