PRODUCIDO POR CHRIS GORDON

Angy publica su nuevo álbum Drama Queen, que llega avalado por el éxito de su primer single Boy toy. El álbum está producido por el escocés Chris Gordon, ex integrante de la banda alternativa Union Of Knives y que en su carrera ha trabajado con Steve Osborne (Elbow, Suede, New Order) y Atticus Ross (Nine Inch Nails y bandas sonoras de La red social y El libro de Eli).