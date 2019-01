Anitta hace una preciosa versión de ‘Thank u, next’ de Ariana Grande

Anitta a sorprendido con una versión del éxito de Ariana Grande 'Thank U, Next' durante su participación en Spotify Singles. Además, la brasileña ha hecho una nueva versión de su tema 'Veneno'.

Anitta se ha convertido en la primera artista brasileña en participar en Spotify Singles. La cantante ha viajado hasta los estudios de Spotify en Nueva York para grabar una nueva sesión de su tema 'Veneno' y además ha sorprendido con una cover de 'Thank U, Next' de Ariana Grande.

Anitta ha explicado que ha escogido 'Thank U, Next' de Ariana Grande para hacer una versión porque es una canción que no para de escuchar y porque considera a la estadounidense una de las grandes cantantes de pop a nivel mundial.

El objetivo de Spotify Singles es ofrecer nuevo contenido a los usuarios de sus artistas favoritos. En estas sesiones los cantantes pueden realizar nuevas versiones de temas propios y hacer covers de otros artistas. Artistas internacionales como Ed Sheeran, Demi Lovato, Miley Cyrus, Shawn Mendes o Sam Smith ya han pasado por los estudios de Spotify para unirse a esta iniciativa.