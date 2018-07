Ariana Grande y Andrea Bocelli se unen en E Più Ti Penso

¿Hay alguna colaboración más extraña que la de un tenor con una diva del pop? Creemos que no, pero se ha producido. Andrea Bocelli ha contado con la colaboración de Ariana Grande para E Più Ti Penso, donde la cantante amante de las pelucas y las extensiones debuta en la música clásica.

Andrea Bocelli está preparando Cinema, el que será su 15 álbum de estudio que se publicará el 23 de octubre. Para ello ha contado con la colaboración de una de las popstars más importantes del momento, Ariana Grande.

La canción es una versión de E Più Ti Penso, el tema central de la película 1984: Once Upon A Time In America, en la que Ariana debuta en el mundo de la música clásica y demuestra, una vez más, su talento vocal.

Por otro lado Andrea Bocelli no es la primera vez que recurre a una estrella del pop para sus canciones, ya lo hizo con cantantes tan dispares como Laura Pausini, Nelly Furtado, Jennifer Lopez o el famoso Vivo por ella con Marta Sánchez.